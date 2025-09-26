Megana Mārkla samulsina ar atklāsmi, ka sešus gadus vecais dēls Ārčijs nezina, kad viņam ir dzimšanas diena
Megana Mārkla samulsinājusi karaliskās ģimenes cienītājus, atklājot, kādu jautājumu viņai uzdevis dēls princis Ārčijs ģimenes brauciena laikā uz Disnejlendu.
Saseksas hercogiene (44) un viņas vīrs princis Harijs (41) šā gada jūnijā ar abiem bērniem devās uz populāro atrakciju parku, lai atzīmētu meitas Lilibetas ceturto dzimšanas dienu. Nesen pāris piedalījās “ABC News” īpašajā raidījumā, kas veltīts Disnejlendas 70. gadadienai un pastāstīja par savu neseno vizīti, kā arī parādīja vairākas fotogrāfijas no prieka pilnajām brīvdienām. Dokumentālā filma “The Happiest Story On Earth: 70 Years Of Disneyland” ēterā demonstrēta aizvadītajā svētdienā.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Saseksas hercogu ģimenei parkā pavadītais laiks bijis īpaši jauks – Ārčijs un Lilī satika princesi Elzu no “Ledus sirds”, kopā ar vecākiem devās atrakciju braucienos un Lilibeta savā ceturtajā dzimšanas dienā saņēma arī “Mazās nāriņas” tematikā gatavotu torti, uz kuras bija ar glazūru rakstīts viņas vārds.
TV programmā Megana pastāstīja, ka bērni no sirds izbaudījuši Lilibetas jubileju Disnejlendā un sajūsminātais Ārčijs viņai pajautājis: “Kad būs mana dzimšanas diena?”
Hercogiene sacīja: “Mums bija iespēja no jauna izdzīvot savas bērnības atmiņas un redzēt, kā tās atspoguļojas mūsu meitas dzimšanas dienā, un Ārčijs pajautāja: ‘Kad būs mana dzimšanas diena?’” Šis komentārs radījis apjukumu tīmeklī – daudzi pauduši izbrīnu, ka sešus gadus vecais zēns nezina pats savu dzimšanas dienas datumu.
Cilvēki norādīja, ka Ārčijs savu dzimšanas dienu nosvinējis tikai mēnesi iepriekš – maijā, kad Megana ievietoja sociālajos tīklos saulrieta fotogrāfiju no ekskluzīva kūrorta Meksikā.
Daži gan pieļāva, ka Meganas dēls varbūt tikai vēlējies zināt, cik tālu ir līdz nākamajai dzimšanas dienai, jo Lilibetas ballīte viņu ļoti sajūsminājusi. Kāds lietotājs platformā “X” rakstīja: “Man šķiet, viņš jautāja, cik ilgi jāgaida līdz nākamajai dzimšanas dienai, nevis savas jubilejas datumu.”
Sociālajos tīklos parādījās dažādi komentāri: “Sešgadnieks, kurš nezina savu dzimšanas dienu… mūsu trīsgadīgā zina!”, “Vai ir normāli sešu gadu vecumā nezināt, kad ir viņa dzimšanas diena? Īpaši, ja tā bija tikai pirms mēneša?”, “Ņemot vērā, ka viņa dzimšanas diena ir maijā, bet Lilibetas jūnijā – viņa jubileja bija tikai pāris nedēļas iepriekš! Cik dīvains jautājums tik drīz pēc savām svinībām”, “Sešus gadus vecam bērnam jau vajadzētu zināt savu dzimšanas dienu. To iemācās ātrāk – kopā ar adresi, uzvārdu, vecāku vārdiem utt.”, “Bērni šajā vecumā parasti ar lepnumu stāsta, kad ir viņu dzimšanas diena, un precīzi zina, cik mēneši līdz tai atlikuši.”
Citi dalījās ar savas ģimenes pieredzi, vēl vairāk apšaubot Meganas teikto: “Mana trīsgadīgā mazmeita zina ne tikai savu dzimšanas dienu, bet arī vecāku, brāļa, vecvecāku, tantes, onkuļa un brālēnu dzimšanas mēnešus. Viņa arī zina, kurā mēnesī mēs pašlaik dzīvojam.”
Dokumentālajā filmā princis Harijs ar sajūsmu stāstīja par Ārčija un Lilibetas piedzīvojumiem Disnejlendā: “Redzēt bērnus ar milzu aizrautību metamies šajos piedzīvojumos, nezinot, kas viņus sagaida – bija apbrīnojami. Tas tevī pašā atmodina bērnu.”
Vēl pirms ieiešanas parkā, bērni jūsmojuši, cik viss ir pasakaini un Harijs izteicies – “Draugi, mēs vēl neesam iegājuši iekšā. Gatavojieties – jūs būsiet ļoti pārsteigti.”
Dokumentālajā filmā Harijs pakavējās atmiņās arī par savu bērnības braucienu. Kopā ar brāli princi Viljamu un mammu princesi Diānu viņš populāro atrakciju parku Floridā apmeklējis 1993. gadā, un piedzīvojis līdzīgu prieku. Tolaik Harijam bija 8 gadi. “Es ļoti, ļoti labi atceros šo vizīti – sajūsmā zaudēju galvu, redzot visus šos tēlus, ” noteica princis.
Megana piebilda, ka, būdama no Dienvidkalifornijas, viņa parkā bijusi biežāk, tomēr tas joprojām bijis “vislielākais prieks pasaulē”. Viņa atcerējās arī vidusskolas absolvēšanas ballīti Disnejlendā, par ko Harijs pajokoja: “Izklausās jautri. Vai to var darīt arī četrdesmit gados?”