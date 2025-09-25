Mēs domājām - cilvēki priecājas, ka šis murgs ir beidzies, bet... Afleka un Gārneres meita pieprasa ANO, ka atkal vajadzētu nēsāt sejas maskas
Holivudas zvaigžņu Bena Afleka un Dženiferas Gārneres vecākā meita Violeta uzstājusies pasākumā “Healthy Indoor Air” un apsūdzējusi pašreizējo paaudzi nolaidībā pret nākotnes cilvēkiem. Viņa pieprasījusi ANO atkal ieviest masku nēsāšanas likumu, jo "filtrēts gaiss ir cilvēktiesības".
Bena Afleka un Dženiferas Gārneres meita lūgusi ANO atjaunot Covid laikos ieviestos sejas masku nēsāšanas noteikumus, lai novērstu slimības atgriešanos. 19 gadus vecā Violeta Afleka, kurai ir veselības traucējumi pēc izslimotā vīrusa, teica emocionālu uzrunu no tribīnes. Viņas degunu un muti klāja apjomīga maska, bet acis – brilles.
Viņa apgalvoja ANO, ka pasaule pārāk ātri atteikusies no maskām un brīdināja, ka Covid joprojām ir bīstams. Violeta sludināja: “Augstākās pakāpes nolaidība ir skatīties bērniem acīs un teikt: ‘Mēs zinājām, kā jūs aizsargāt, bet mēs to nedarījām.’”
“Pieaugušajiem nebeidzamā vēlme ‘atgriezties normālā dzīvē’, ignorējot, mazinot un slēpjot gan gaisa pilienu ceļā pārnēsājamās infekcijas izplatību, gan ilgā Covid draudus, ir izpaudusies virknē lēmumu.” Viņa piebilda, ka “mūsu tagadne tiek nozagta tepat mūsu acu priekšā”.
Violeta uzstāja, ka masku un citu aizsardzības līdzekļu lietošana ir būtiska tīrai dzīvei, kad piedalījās pasākumā “Healthy Indoor Air”. Noslēgumā viņa paziņoja, ka filtrēts gaiss ir “cilvēktiesības” – un tam jābūt pieejamam tikpat brīvi kā attīrītam ūdenim. “Mēs varam radīt tīra gaisa infrastruktūru, kas būs tik visaptveroša un acīmredzami nepieciešama, ka rītdienas bērni pat nezinās, kāpēc tā mums ir vajadzīga,” viņa sacīja.
Violeta, kuras Holivudas vecāki izšķīrās 2015. gadā (juridiski tā šķirta 2018. gadā), jau iepriekš ir uzstājusies, aizstāvot savu pārliecību par masku lietošanu. Pagājušajā vasarā viņa uzrunāja Losandželosas pilsētas padomi, asi kritizējot masku noteikumu neesamību slimnīcās. Violeta atklāja savas veselības problēmas pēc tam, kad saskārās ar pēcvīrusu sindromu.
Afleka un Gārneres meita Violeta masku lieto arī 2025. gadā
Platformā “X” tika izplatīts fragments no sēdes, kurā viņa, aizsegusi seju ar masku, sacīja: “Sveiki, esmu Violeta Afleka, Losandželosas iedzīvotāja, pirmo reizi vēlētāja. Man ir 18 gadi. 2019. gadā saslimu ar pēcvīrusu sindromu. Tagad jūtos labi, bet redzēju savām acīm, ka medicīna ne vienmēr spēj sniegt atbildes uz pat šķietami nenozīmīgu vīrusu sekām. Covid-19 pandēmija šo problēmu izgaismoja vēl spilgtāk.”
Pēcvīrusu stāvoklis, kas pazīstams arī kā ilgais Covid, rodas pēc vīrusu infekcijas, paskaidrojusi “Mayo” klīnika. Simptomi var izpausties kā nogurums, nespēks, atmiņas zudums, koncentrēšanās grūtības un spēku izsīkums, kas var turpināties mēnešiem ilgi.
Šī gada maijā Violeta iesniedza rakstu “Yale Global Health Review”, kur bija analizējusi Losandželosas organizēto atbildi uz Covid-19. Viņa uzsvēra, ka pilnīga vīrusa izskaušana prasa masku lietošanu, darba devēju nodrošinātu apmaksātu slimības lapu un vispārēju veselības aprūpi iedzīvotājiem. Violeta arī aicināja cilvēkus būt organizētiem un bez maksas izplatīt maskas tiem, kuriem tās ir nepieciešamas.