Festivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana.
Šodien 10:22
FOTO: svinīgi atklāts kinofestivāls "Baltijas pērle", ierodas pat Kannu festivāla direktors
Trešdien, 24. februārī, kinoteātrī "Splendid Palace" notika kinofestivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana.
Festivāls “Baltijas pērle” notiks no līdz 3. oktobrim kinoteātrī “Splendid Palace”. Festivāla programmā ir klasiskais Holivudas kino un Eiropas kino pērles, provokācijas un atmaskojumi, politika un māksla, Kaligula un Mata Hari, Grēta Garbo un Deivids Linčs, Dalailama un Viljams Šekspīrs, arhitekts Rūdolfs Šindlers un dizainers Džanni Versače, Kirils Serebreņņikovs un vēl, un vēl...
“Baltijas pērles” programmu, svinot kino 130. gadadienu, atklāja Kannu kinofestivāla direktors Tjerī Fremo, prezentējot filmu “Limjēri. Piedzīvojumi turpinās”.
