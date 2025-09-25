Festivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana.

Festivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana

Festivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana.

Sarkanais paklājs

FOTO: svinīgi atklāts kinofestivāls "Baltijas pērle", ierodas pat Kannu festivāla direktors

Izklaides nodaļa

Jauns.lv

Trešdien, 24. februārī, kinoteātrī "Splendid Palace" notika kinofestivāla "Baltijas pērle 2025" atklāšana.

FOTO: svinīgi atklāts kinofestivāls "Baltijas pērl...

Festivāls “Baltijas pērle” notiks no līdz 3. oktobrim kinoteātrī “Splendid Palace”. Festivāla  programmā ir klasiskais Holivudas kino un Eiropas kino pērles, provokācijas un atmaskojumi, politika un māksla, Kaligula un Mata Hari, Grēta Garbo un Deivids Linčs, Dalailama un Viljams Šekspīrs, arhitekts Rūdolfs Šindlers un dizainers Džanni Versače, Kirils Serebreņņikovs un vēl, un vēl...

“Baltijas pērles” programmu, svinot kino 130. gadadienu, atklāja Kannu kinofestivāla direktors Tjerī Fremo, prezentējot filmu “Limjēri. Piedzīvojumi turpinās”.

foto: Juris Rozenbergs
“Baltijas pērles” programmu, svinot kino 130. gadadienu, atklāja Kannu kinofestivāla direktors Tjerī Fremo, prezentējot filmu “Limjēri. Piedzīvojumi turpinās”.
“Baltijas pērles” programmu, svinot kino 130. gadadienu, atklāja Kannu kinofestivāla direktors Tjerī Fremo, prezentējot filmu “Limjēri. Piedzīvojumi turpinās”.

Tēmas

RīgaKannu kinofestivālsKirils SerebreņņikovsDalailamaDžanni VersačeMata HariDeivids LinčsSplendid PalaceViljams ŠekspīrsGrēta GarboBaltijas pērle

Citi šobrīd lasa