Maikla Duglasa bijusī sieva apprecējusies ar princeses Diānas pusbrāli
Kino producente Diandra Duglasa, kura 22 gadus bija laulībā ar Holivudas zvaigzni Maiklu Duglasu, 30 gadus pēc skaļās šķiršanās atkal apprecējusies.
Maikls Duglasa, kurš kopš 2000. gada ir precējies ar Velsas aktrisi Ketrīnu Zetu-Džounsu, iepriekš bija laulībā ar kino producenti Diandru Duglasu, kura 1995. gadā iesniedza šķiršanos. Tagad, pēc 30 gadiem, 69 gadus vecā Diandra ir atkal atradusi mīlestību.
Kā ziņo “Daily Mail”, viņa pagājušajā nedēļā ārzemēs apmainījās zvērestiem ar negaidītu britu aristokrātijas pārstāvi, kuram ir saikne ar karalisko ģimeni. Viljams Legs, Dārtmutas grāfs, nedēļā Gibraltārā nelielā un privātā ceremonijā apprecējies ar aktiera Maikla Duglasa bijušo sievu. Laulība nozīmē arī to, ka producente ieguvusi jaunu titulu — Dārtmutas grāfiene.
Caur savu māti Reinu Spenseri, kura bija precējusies ar princeses Diānas tēvu Džonu, 8. Spenseru grāfu, Viljams bija princeses Diānas pusbrālis. Grāfs, kurš iepriekš bija Lielbritānijas Neatkarības partijas deputāts Eiropas Parlamentā, agrāk bija precējies ar Melburnā dzimušo modeli Fionu Kempbelu un viņam ir viens dēls no attiecībām ar televīzijas producenti Kleru Kavanahu.
Pēc 22 laulības gadiem Diandra un Maikls Duglasa iegāja Holivudas vēsturē ar vienu no lielākajiem šķiršanās līgumiem. Viņi iepazinās, kad Diandra, tolaik 19 gadus veca studente Džordžtaunas universitātē, bet 32 gadus vecais Maikls pēc divu nedēļu randiņiem viņu bildināja.
Pēc sešām nedēļām pāris jau bija salaulājies un uzsāka dzīvi Losandželosā. Jau gadu vēlāk, 1978. gada 13. decembrī, piedzima viņu dēls Kamerons Duglass. 1995. gadā Diandra iesniedza šķiršanos, un pēc ilgstošām tiesvedībām viņa, kā tiek ziņots, saņēma vairāk nekā 45 miljonu ASV dolāru lielu summu, pāra īpašumu Santabarbarā, Kalifornijā, un daļu no mājas Maljorkā, kuru vēlāk Maikls izpirka.
Šobrīd Maikls Duglass jau gandrīz 25 gadus ir precējies ar Ketrīnu Zetu-Džounsu, ar kuru viņiem ir divi bērni: Dilans (25) un Kerisa (22).