Princis Harijs un karalis Čārlzs plāno pirmo kopīgo publisko uzstāšanos sešu gadu laikā
Princis Harijs varētu pievienoties savam tēvam, karalim Čārlzam, kopīgā uzstāšanās reizē, kas varētu notikt ātrāk, nekā sabiedrība domā, jo notiek izšķirošas sarunas par abu pušu apvienošanu tēva un dēla publiskā pasākumā pirmo reizi sešu gadu laikā, vēsta britu mediji.
Kopš savas sensacionālās aiziešanas 2020. gadā Saseksas hercogs attālinājās no dažiem karaliskās ģimenes locekļiem. Harija attiecības ar radiniekiem karaļnamā pasliktinājās pēc vairākiem skaļiem paziņojumiem par viņa dzīvi ģimenes ietvaros. Tomēr šķietami aukstās attiecības sāka uzlaboties pagājušajā nedēļā, kad hercogs tikās ar tēvu Klarensas pilī.
Šī klātienes tikšanās notika dažas nedēļas pēc tam, kad viņa padotie bija vērojami, tiekoties ar karaļa cilvēkiem Londonā, kas tika uztverts kā pirmais solis nākotnes izlīguma virzienā. Tagad tiek ziņots, ka abu galmu darbinieki aktīvi strādā pie plāna, kā atrisināt karalisko krīzi. Daļa no augsta līmeņa sarunām, kā vēstīts, ietver pakāpenisku tēva un dēla satuvināšanu publiskā “vienotības demonstrācijā”.
Avīzes “The Mail on Sunday” žurnāliste Šarlote Grifita rakstīja: “Spēcīgākā norāde līdz šim, ka Saseksas hercogs sper pozitīvus soļus samierināšanās virzienā ar augstākajiem karaļnama locekļiem, ir tā, ka abu galmu darbinieki piesardzīgi apspriež iespējas biežāk satuvināt tēvu un dēlu nākamā gada laikā, ar mērķi beidzot ļaut viņiem parādīties kopā publiskā pasākumā.”
Pēc laikraksta teiktā, piesardzīgie plāni iespējamai nākotnes samierināšanai ietvēra Harija piekrišanu pierimt Donalda Trampa valsts vizītes laikā Apvienotajā Karalistē “kā labas gribas žestu” savam tēvam, kā arī iespēju, ka hercogs varētu piedalīties vairākos publiskos pasākumos Lielbritānijā, neskatoties uz to, ka viņš vairs nav strādājošs karaliskais loceklis.
Avoti apgalvo, ka princis ir “cerīgs” par iespējām salabot attiecības ar princi Viljamu, neskatoties uz viņu turpināto konfliktu, vienlaikus atzīstot, ka ir jābūt “reālistiskam” par reputācijas bojājumiem, ko radījušas viņa rīcības pēdējo gadu laikā.