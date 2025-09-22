Uzņēmēji Liepājas koncertzālei desmitgadē uzdāvinājuši digitālās ērģeles
Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” par godu desmitgadei sāņēmusi dāvinājumā jaunas digitālās ērģeles “Ahlborn Praeludium V”, kas tika iegādātas, pateicoties ziedotāju atbalstam.
“Mums ir liels prieks par šādu dāvanu tieši Liepājas koncertzāles desmitgadē, kā arī milzīgs pagodinājums strādāt pilsētā, kuras iedzīvotāji un uzņēmēji saprot kultūras nozīmi pilsētas attīstībā. Digitālo ērģeļu iegāde papildinās lielisko Liepājas ērģeļu saimi un galvenokārt dos koncertzālei un tās nomniekiem plašākas repertuāra iespējas. Vēlamies arī pateikties ērģelniecei Ivetai Apkalnai, kura ar ārkārtīgu rūpību iesaistījās šī instrumenta izvēlē,” ērģeļu iegādi komentē SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšēdētājs Timurs Tomsons.
Šī gada pavasarī tika īstenota ziedojumu piesaistes akcija “Uzdāvini koncertzālei ērģeles”, kuras mērķis bija piesaistīt 25 000 eiro ērģeļu iegādei. Daļa līdzekļu nākusi no koncertzāles attīstības biedrības biedru naudām, taču lielāko daļu saziedojuši uzņēmēji. Instruments “Lielajam dzintaram” speciāli pasūtīts un gatavots Vācijā, sadarbojoties ar ērģeļu meistaru Mihaelu Aihleru, un tieši pirms rudens koncertsezonas atklāšanas atgādāts ar “Stena Line” prāmi uz Liepāju.