Miljoni no hercogistēm, mantojuma un nodokļiem: kā tiek finansēta karaliskā ģimene.
Šodien 08:32
Zeltītie vārti un nodokļu maksātāju nauda: kā īsti pelna naudu britu karaļnams
Britu karaliskā ģimene ir pazīstama ar savu milzīgo bagātību. Starp greznām mājām, augstākās klases transportu un izšķērdīgām kāzām viņi dzīvo dzīvesveidu, kas pielīdzināms pasaules bagātākajiem cilvēkiem.
Kad Harijs un Megana 2020. gadā paziņoja, ka atsakās no saviem tituliem, lai gūtu finansiālu neatkarību, sabiedrībā radās jautājumi — kā tad īsti monarhija gūst ienākumus?
Kā izrādās, aiz zeltītajiem vārtiem un gadsimtiem senajām tradīcijām slēpjas sarežģīts bagātības, varas un sabiedrības priekšstatu tīkls.