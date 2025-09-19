Kantrī mūzikas leģenda Brets Džeimss gājis bojā traģiskā lidmašīnas avārijā
"Grammy" balvas ieguvējs, kantrī mūzikas dziesmu autors Brets Džeimss, vislabāk pazīstams kā Kerijas Andervudas hita “Jesus Take the Wheel” autors, ceturtdien gājis bojā lidmašīnas avārijā Ziemeļkarolīnā.
57 gadus vecais Džeimss bija viens no trim cilvēkiem uz vienmotora Cirrus SR22T lidmašīnas borta, kas pacēlās no Džona C. Tjūna lidostas Nešvilā, bet avarēja atklātā laukā netālu no Iotla Valley pamatskolas Franklinā, Ziemeļkarolīnā. Negadījumā gāja bojā visi pasažieri. Skola atrodas līdzās Meikonas apgabala lidostai un ir ieskauta laukiem. Neviens skolēns vai darbinieks avārijā necieta.
Džeimss bija viens no atzītākajiem kantrī mūzikas dziesmu autoriem 2000. un 2010. gadu sākumā. Viņš sarakstīja Brantlija Gilberta hitu “Bottoms Up”, Rascal Flatts dziesmu “Summer Nights”, kā arī dziesmas Bon Jovi, Kenijam Česnijam, Džeisonam Aldīnam, Timam Makgrovam un Kerijai Andervudai.
Kopumā viņš radījis 27 dziesmas, kas sasniegušas 1. vietu kantrī radio topos.
Andervudas dziesma “Jesus Take the Wheel” 2007. gada 49. Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā ieguva apbalvojumu kategorijā “Labākā kantrī dziesma”. Tā bija nominēta arī kategorijā “Gada dziesma”.
2020. gadā Džeimss tika uzņemts Nešvilas Dziesmu autoru Slavas zālē. Viņš ir arī 2013. gada hīta “I Hold On” autors, ko izpildīja Dirks Bentlijs.
Bentlijs ceturtdienas vakarā pieminēja Džeimsa nāvi, raksturojot viņu kā “absolūtu leģendu”: “Dusies mierā, draugs. Patiesi izcils cilvēks. Līdzgaitnieks aviācijā. Viens no labākajiem dziesmu autoriem mūsu pilsētā… īsta leģenda.