Slavenības
Šodien 17:55
Iveta Vecmane jau septiņus gadus staigā tikai pašas dizainētos tērpos
Modes māksliniece Iveta Vecmane, kas, izejot uz saviesīgiem pasākumiem, allaž priecē ar eleganci, izrādās, publiskām iziešanām izvēlas tikai un vienīgi pašas dizainēto apģērbu.
“Man nav vairs citu variantu! Spēlējos tikai ar aksesuāriem,” žurnālam "Kas Jauns" atklājusi viņa.
"Esmu labākā seja savam zīmolam," saka Iveta Vecmane.
“Pirmo gadu kopš salona atvēršanas neizskaidrojama iemesla dēļ es nevarēju savus tērpus uzvilkt, man bija tāda kā pietāte pret tiem. Līdz vienā brīdī sapratu, ka pati ļoti labi jūtos sava dizaina apģērbā un patiesībā esmu labākā seja savam zīmolam. Ejot uz teātri vai operu, redzu, ka dāmas skatās, ievērtē un pēc tam arī nāk pie manis ciemos iepirkties,” saka dizainere, kas septembra izskaņā prezentēja jauno rudens/ziemas sezonas kolekciju.