Senču dzimtenē Latvijā ieradies amerikāņu multimiljonārs Džeimss Goldstīns
Šis kolorītais 85 gadus vecais vīrs ir ekscentriskais amerikāņu multimiljonārs Džeimss Goldstīns – viņa dzīvesstils jau kļuvis par leģendu. Un nu šis vīrs viesojies Rīgā. Uz viņa vizītkartes uzrakstīti trīs vārdi: mode, arhitektūra un basketbols. Viņš ir visā pasaulē zināms kā kaislīgākais basketbola fans, un bijušais NBA komisārs Deivids Šterns Goldstīnu pat nosaucis par superfanu, jo sezonas laikā multimiljonārs ceļo pa visu ASV, lai apmeklētu basketbola spēles.
Leģendāra ir arī viņa kaisle uz sievietēm, vecpuisim Goldstīnam piedēvē pat attiecības ar Holivudas sekssimboliem Merilinu Monro, Džeinu Mensfīldu un Brižitu Bardo. Viņš savā ģērbšanās stilā ir uzreiz pamanāms, un Goldstīnu sauc arī par modes ikonu.
Domā, ka uzaicinājis Reiniks
Paradoksāla sakritība: dienā, kad "Tet TV+" ar pirmizrādi svinēja jaunā raidījuma "Sapnis par citu Ameriku" iznākšanu, viens no pirmās sērijas varoņiem – multimiljonārs Džeimss Goldstīns, kura pasaulslavenajā villā Losandželosā viesojās arī raidījuma vadītājs Lauris Reiniks, – ieradās Rīgā. Džeimss tika ievērots gan Vecrīgas ielās, gan tur, kur zinātājiem izbrīnu neizsauc, – basketbola tribīnēs, sekojot līdzi "Eurobasket" spēlēm.
Tomēr tie, kam par Džeimsa kā basketbola lielā fana slavu iepriekš nebija nekādas saprašanas, bet kas bija redzējuši Amerikas raidījuma pirmo sēriju, padomāja, ka viņš šeit – nu bet loģiski! – ieradies, Laura Reinika uzaicināts. Kāds skatītājs, televizorā spēles laikā pamanot Goldstīnu, pat “noskrīnojis’’ attēlu ar viņu un nosūtījis dziedātājam. “"Instagramā" kāds skatītājs man atsūtīja un jautāja, vai es viņu uzaicināju. Bija redzējis pirmo sēriju,” tā žurnālam "Kas Jauns" atklāj Lauris, nosmejot, ka arī pats no pārsteiguma bijis “uz pakaļas” – ka viņš savā stiliņā sēž Rīgas arēnā. Un – nē, ka Džeimss ieradīsies Rīgā, Lauris nav ne zinājis, ne kungam palīdzējis izvēlēties šeit viesnīcu.
Pirmizrādi piedzīvo raidījums "Sapnis citā Amerikā" ar Lauri Reiniku
No 8. septembra “Sapnis citā Amerikā” aicina doties kopā ar Lauris Reiniks ceļojumā pa Ameriku un ielūkoties latviešu veiksmes stāstos.
Multimiljonārs klātienē Rīgā vēroja "Eurobasket 2025" ceturtdaļfināla visas spēles. Goldstīns ar īpašā viesa ielūgumu kaklā sēdēja pirmajā rindā pašā laukuma malā, spēļu laikā ik pa brīdim iegrimstot savā mobilajā telefonā. Bet cīņu noslēgumā viņš vienmēr piecēlās kājās un sagaidīja basketbolistus, kad tie viņam devās garām uz ģērbtuvēm. Kā novēroja "Kas Jauns", dažiem no basketbolistiem kolorītais vīrs pat pacēla pretī roku “dod pieci!” sveicienam, bet tikai retais viņam atbildēja, un izskatījās, ka vairums spēlētāju vai nu multimiljonāru nepamanīja, vai neatpazina.
Saknes meklējamas Latvijā
Ne velti saka, ka latvieši ir visur. Reinika raidījumā Džeimss pats – tā, starp citu –piemin, ka no Latvijas nācis viņa vectēvs. Un patiesi! Ekscentriskais multimiljonārs dzimis 1940. gada 5. janvārī ASV, Milvoki štatā. Goldstīna māte bija Nanete Gamse (1907–2005), kura arī bija dzimusi Baltimorā, Amerikā, taču viņas vecāki – Benno Eliass Gamse (1879–1949) un Violeta Flīgela (1879–1927) – bija ebreju izcelsmes emigranti no Latvijas.
Par Benno Gamses nodarbošanos pirms emigrācijas uz sapņu zemi Ameriku ir zināms, ka viņš strādāja ģimenes uzņēmumā "H. Gamse & dēli", kas nodarbojās ar grāmatu un citas drukātās produkcijas ražošanu ar litogrāfijas metodēm. Benno apprecējās ar savu vienaudzi Violetu Flīgeli, un abi kopā 1900. gadu sākumā devās laimes meklējumos pāri okeānam. Tur viņiem piedzima divi bērni, tostarp nākamā multimiljonāra Džeimsa Goldstīna māte Nanete.
Tēvs – lielveikalu īpašnieks
Nanete apprecēja turīgo uzņēmēju C. Ellisu Goldstīnu, un 1940. gadā viņiem piedzima vienīgais bērns – Džeimss. Goldstīna tēvs bijis vairāku Amerikas lielu universālveikalu īpašnieks. No 1957. līdz 1977. gadam piederēja lielveikals "Zahns Department Store", kura platība bija 60 000 kvadrātmetri un kas specializējās apģērbu tirdzniecībā. Pēc "Zahns" pārdošanas viņš izveidoja uzņēmumu "James Ellis Inc.", kas pārvaldīja viņa biznesa lietas. Nosaukums veidots no dēla Džeimsa un paša Ellisa vārdiem. Gadu pēc lielveikala pārdošanas viņš nomira. Nanete savukārt nodzīvoja līdz ļoti sirmam vecumam un nomira, kad viņai bija 97 gadi. Viņa ir apglabāta Baltimorā.
Neprecējies, bez bērniem
Runājot par Džeimsu, ir zināms, ka viņš nekad nav bijis precējies un viņam nav bērnu. Pats viņš ir atklāti teicis, ka netic laulības institūcijai. Lai gan, apmēklējot NBA spēles, pie Goldstīna sāniem allaž redzamas jaunas modeles. Vēl pirms neilga laika viņa kārtējā draudzene bija 20 gadus vecā dāņu modele Amālija Vihmane. Goldstīnam ir izteikta gaume – meitenes ir jaunas, gara auguma un blondīnes. Kādā intervijā kungs reiz apgalvojis, ka nelieto alkoholu, bet gan svaigi spiestas sulas, un tas ir viņa možā izskata noslēpums.
Savu lepno savrupmāju "Sheats-Goldstein Residence" – arhitektūras pērli, kas bieži redzama arhitektūrai veltītos izdevumos un Holivudas filmās, piemēram, "Čārlija eņģeli", – viņš iecerējis pēc savas nāves novēlēt Losandželosas Mākslas muzejam. Goldstīns izvairās publiski atklāt, cik liela patiesībā ir viņa bagātība un kā tieši viņš to ieguvis. Tiek lēsts, ka tā ir ap 180 miljoniem ASV dolāru. Izdevums "The Wall Street Journal" izpētījis, ka viņa turība nākusi no darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem, īpaši Losandželosas "Century City" rajonā.
Savukārt 2020. gadā "The Hollywood Reporter" rakstīja, ka Goldstīna ienākumu avots meklējams mobilo māju parku teritorijās – viņš tās apvienojis investīciju fondos un tiesājies ar pašvaldībām, ja tās centušās liegt viņa mēģinājumus iegūt vairāk kontroles pār teritorijām. Kā norādījusi juriste Sannija Soltani, šāda rīcība esot pielīdzināma “tiesvedības terorismam”. Viņa apsūdzēja Goldstīnu bagātības krāšanā “uz sabiedrības neaizsargātāko cilvēku rēķina” un lēsa, ka pilsētām nācies iztērēt miljonus tiesvedībās ar Goldstīnu.