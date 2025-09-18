Madonna uzstājas bezmaksas koncertā Kopakabanas pludmalē Riodežaneiro 2024. gada 4. maijā
Šodien 20:30
Pēc 7 gadu pārtraukuma popa leģenda Madonna izdos jaunu albumu
Amerikāņu popzvaigzne Madonna nākamgad izdos jaunu deju mūzikas albumu, ceturtdien paziņojusi 67 gadus vecā dziedātāja. Tas būs Madonnas pirmais albums septiņu gadu laikā.
Madonna arī paziņoja par atgriešanos ierakstu kompānijā "Warner Records", sadarbībā ar kuru tika izdoti viņas agrīnie hiti, tai skaitā "Like a Virgin" un "Holiday".
Viņa pameta "Warner Records" 2007.gadā, kad parakstīja līgumu ar ierakstu kompāniju "Live Nation".
Madonna savā paziņojumā pauda prieku par atkalapvienošanos ar "Warner Records" un solīja negaidīto, piebilstot, ka, iespējams, izprovocēs dažas nepieciešamas sarunas.
Jaunā albuma nosaukums vēl nav zināms.