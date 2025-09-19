Svētki bez slavenībām? Kā mainījusies Maksima Galkina un Allas Pugačovas bērnu dzīve pēc aizbraukšanas no Krievijas
2022. gada februāra beigās Alla Pugačova un Maksims Galkins kopā ar bērniem pārcēlās uz Izraēlu, atstājot ierasto dzīvesveidu pagātnē. Lizai un Harijam nācās mainīt skolu, un arī dzimšanas dienu viņi tagad svin nevis pilī ciematā Grazji, bet gan ārzemēs.
Jau 2000. gadu sākumā Alla Pugačova nolēma iesaldēt savas olšūnas, pateicoties kam 2013. gada 18. septembrī viņai un Maksimam Galkinam piedzima dvīņi.
Ziņa par to, ka pāris izmantojis surogātmātes pakalpojumus, sākotnēji izraisīja apkārtējo pārsteigumu, taču, bērniem augot, sabiedrība pret Lizu un Hariju izturējās arvien sirsnīgāk un mīļāk. Un pamatoti - bērni auga talantīgi, attapīgi un ar labu humora izjūtu.
Lai arī ar zvaigžņu pāri notika dažādi notikumi, viņu pielūdzēji nepārstāja interesēties par dvīņu likteni. Kad 2022. gadā ģimene pameta valsti - par ko daļa Krievijas sabiedrības asi nosodīja laulātos. Taču Alla un Maksims nevarēja pieņemt to, ka Krievija uzsāka asiņainu karu Ukrainā.
Liza un Harijs atvadījās no ierastā dzīvesveida, un tas nozīmē, ka arī viņu 12. dzimšanas diena noritēs ārzemēs. Kādos apstākļos tagad aug dziedātājas un šovmeņa bērni?
Skolu maiņa
Jau 2015. gadā dvīņus iekārtoja elitārā Maskavas bērnudārzā "Kaķis zābakos", kur bērniem mācīja angļu un franču valodu, pasniedza baletu un koru dziedāšanu. Mācības šajā iestādē Maksimam Galkinam un Allai Pugačovai izmaksāja 195 tūkstošus rubļu par katru bērnu mēnesī. Papildus tam viņi sedza divu aukļu un šofera pakalpojumus, kurš vadāja Lizu un Hariju uz dārziņu.
Uz viņu pili ciematā Grezjā regulāri brauca arī franču skolotājs, kurš sniedza privātstundas mājās - valodas prasmes attīstījās ļoti ātri. Kad pienāca laiks, jau sešu gadu vecumā bērni sāka mācīties Pirmajā Maskavas ģimnāzijā, kur daļa nodarbību notika angļu valodā, tostarp ar pedagogiem, kuri ir valodas dzimtie runātāji. Peldēšana, rokdarbi un futbols bija iekļauti mācību maksā, kas sasniedza 1 600 000 rubļu gadā (aptuveni 16 tūkstoši eiro) par vienu bērnu. Par otro bērnu tika piešķirta atlaide 160 tūkstoši rubļu (aptuveni 1600 eiro).
"Summa 1,6 miljoni tiek dalīta četros maksājumos - pa 400 tūkstošiem. Lai pierakstītos testēšanai skolā, diena jāplāno iepriekš, jo tikšanos ar vecākiem organizē pats dibinātājs. Viņš vada ekskursiju pa ģimnāziju, un šajā laikā speciālisti var pārbaudīt bērnu. Ģimnāzijas teritorija ir apsargāta, ieeja - tikai ar elektroniskiem caurlaides kodiem un pēc iepriekšēja pieteikuma," stāstīja ģimnāzijā izdevumam "StarHit".
Kādā tieši skolā dvīņi turpināja izglītību Izraēlā, pāris publiski neatklāja. Kuluāros runāja, ka mācības izmaksā vismaz 600 tūkstošus rubļu (apmēram 6000 eiro) gadā par katru bērnu.
"Bērnus ved šoferis uz privātu krievu-ebreju skolu - apmēram 30 minūšu attālumā no viņu dzīvesvietas. Lielākā daļa nodarbību notiek krievu valodā, programma ir pielāgota atbilstoši vietējam mācību plānam. Decembrī izskanēja informācija, ka Pugačova grasās pārvest bērnus uz citu skolu. Runāja par franču privāto skolu. Iespējams, līdz jaunajam mācību gadam viņi būs labāk apguvuši ivritu, un skolu izvēle kļūs plašāka," dalījās avoti.
Tomēr 2023. gada aprīlī kļuva zināms, ka aculiecinieku aprēķini bijuši ievērojami pieticīgāki nekā realitāte: Liza un Harijs iestājās vienā no dārgākajām skolām Izraēlā, kas atrodas uz ziemeļiem no Telavivas. Izglītības iestādi pirms vairākiem gadiem izveidoja viens no "VKontakte" bijušajiem līdzīpašniekiem - Vjačeslavs Mirilašvili, un mācību maksa tur sasniedz 3,2 miljonus rubļu (apmēram 30 tūkstoši eiro) gadā par katru bērnu. Ņemot vērā, ka pagājušajā gadā ģimene pārcēlās uz Kipru, ir skaidrs, ka bērniem atkal nācies mainīt skolu.
Atpūta un svinības
Pielūdzēji nepārtraukti sekoja līdzi Pugačovas ģimenes svinībām, jo greznās dzīves aina šķita īpaši pievilcīgas: dvīņi svētkos skaitīja dzejoļus, aizkustinoši pateicās mammai par dāvāto dzīvi un no sirds priecājās par saņemtajām dāvanām.
Pugačovas atvasēm tiešām bija ar ko lepoties: Boris Moisejevs viņiem dzīves rītausmā uzdāvināja ar šinšillas kažokādu apdarinātus bērnu ratiņus, Filips Kirkorovs jau viņu četru gadu jubilejā uzdāvināja veselu koferi ar dāvanām.
Arī pašas svinības vienmēr tika rīkotas ar vērienu un bija pārpilnas ar slavenībām: vecāki parasti īrēja kafejnīcas un algoja animatorus, kas izklaidēja Lizu un Hariju.
Gan pagājušajā, gan šajā gadā zvaigžņu pāris īrēja greznu villu Jūrmalā, kuras īres maksa tika lēsta vairākos tūkstošos eiro. Toties dvīņi ar patiesu prieku pavadīja laiku dabā un baudīja dienas tēva klātbūtnē.
Pēc tam bērni atgriezās mājās, bet Maksims Galkins devās uz koncerttūrēm. Varētu domāt, ka Alla Borisovna varētu pievienoties vīram, taču, pirmkārt, sākās jauns mācību gads, un, otrkārt, visiem ir zināms, cik ļoti dziedātāja baidās no lidojumiem. Zvaigzne lidmašīnā kāpj tikai ārkārtējos gadījumos, un pēdējā laikā tādi bijuši trīs: emigrācija, atgriešanās Maskavā pēc bērnu dokumentiem un ilggadējā drauga Valentina Judaškina bēres.
Savu 10. dzimšanas dienu dvīņi nosvinēja Telavivā: uz galda bija šašliks, zivs uz oglēm un desiņas, kas gatavotas dārzā, un svinības noslēdza koša torte, ko jaunie jubilāri dalīja ar draugiem. Neskatoties uz Galkina koncerttūrēm, viņa 48. dzimšanas dienu arī izdevās svinēt ģimenes lokā. Sapucētie bērni pārsteidza fanus ar dārgām zīmolu lietām: Liza pozēja ar "Prada" somiņu, bet uz Harija kakla rotājās "Diesel" ķēdīte.
Visdrīzāk dvīņu 12. dzimšanas diena tiks svinēta tādā pašā sastāvā, un mamma ar tēti darīs visu, lai iepriecinātu bērnus svētku dienā. Lai gan tuvinieki retāk dalās ar fotogrāfijām par atvasēm, acīmredzami, ka bērniem viss ir kārtībā. Sakarā ar saspringto situāciju Izraēlā ģimene pārcēlās uz Kipru, kur iekārtojusies mājā ar skatu uz Vidusjūru.