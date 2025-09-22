Britu zvaigzne Olīvija Kolmane atzīst, ka viņu biedē seksa ainas. Lūk, kāpēc!
foto: Dave Hogan/Hogan Media/Shutterstock/ Vida Press
Britu aktrise Olīvija Kolmane.
Britu zvaigzne Olīvija Kolmane atzīst, ka viņu biedē seksa ainas. Lūk, kāpēc!

Olīvija Kolmane ir viena no visaugstāk vērtētajām britu aktrisēm, taču arī viņai ir savi profesionālie izaicinājumi. Nesenā sarunā viņa atklāja, ka ir kāds darba aspekts, kas patiesi biedē, un pastāstīja, kāpēc.

Olīvija Kolmane atzinusi, ka viņu biedē mīlas ainas filmās, jo tās liek aktrisei justies tā, it kā viņa krāptu savu vīru Edu Sinklēru. 51 gadu vecā aktrise, kura laulībā ar Edu dzīvo jau 24 gadus, par savām attiecībām pastāstījusi raidierakstā “Good Hang with Amy Poehler”.

foto: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press
Olīvija Kolmane ar vīru Edu Sinklēru filmas pirmizrādes vakarā 2025. gada augustā.
Olīvija Kolmane ar vīru Edu Sinklēru filmas pirmizrādes vakarā 2025. gada augustā.

Saruna par mīlas ainām sākās, kad šobrīd arī Latvijas kinoteātros lūkojamās filmas "Rouzu ģimene" ("The Roses") partneris Benedikts Kamberbačs, kurš bija piedalījies podkāsta iepriekšējā epizodē, uzdeva jautājumu nākamajai viešņai. Viņš Kolmanei pajautāja, kas kolēģi visvairāk biedē viņas darbā.

Olīvija atklāja: “Jebkas, kas liek man atkailināties, man nepatīk. Tēlot seksa ainas… man tas nepatīk. Mani tad pārņem sajūta, ka esmu neuzticīga. Pat tad, ja man saka – ‘vari palikt džinsos’ vai ‘starp jums būs spilvens’. Es vienalga nevēlos to darīt.”

foto: James Veysey/Shutterstock/ Vida Press
Olīvija Kolmane un Benedikts Kamberbačs filmas “The Roses” pirmizrādes vakarā Londonā šā gada 28. augustā.
Olīvija Kolmane un Benedikts Kamberbačs filmas “The Roses” pirmizrādes vakarā Londonā šā gada 28. augustā.

Gan Olīvija, gan podkāsta vadītāja Eimija apbrīnoja aktierus, kuri šādās ainās jūtas brīvi, un pēdējā no viņam izteicās: “Man patīk skatīties tos, kuri dara to pārliecinoši, un jūtas ērti. Bet ekrāna orgasms…” Olīvija, kurai ar vīru Edu ir trīs kopīgi bērni, atbildēja: “Nē, noteikti ne… Lai Dievs svētī intimitātes koordinatorus.” Aktrise atklāja, ka reiz viņai ieteikts iztēloties, it kā saule sildītu seju, lai radītu iespaidu, ka pārdzīvo orgasmu.

foto: ©Searchlight Pictures/Courtesy Everett Collection/ Vida Press
Benedikts Kamberbačs un Olīvija Kolmane filmā “The Roses”.
Benedikts Kamberbačs un Olīvija Kolmane filmā “The Roses”.

Turpinājumā Olīvija ar sajūsmu pastāstīja par savu vīru: “Viņš ir mans labākais draugs un man patīk kā vīrietis, kas ir tiešām jauki.” Savu teikto aktrise papildināja, parādot tetovējumu ar Eda vārdu uz savas rokas. “Nākamgad mums būs laulības 25. gadadiena. Mēs īsti nestrīdamies, kas, kā dzirdēts, nemaz neesot tik veselīgi,” piebilda Olīvija.

foto: Alan Davidson/Shutterstock/ Vida Press
Olīvija Kolmane ar vīru Edu Sinklēru 2012. gadā.
Olīvija Kolmane ar vīru Edu Sinklēru 2012. gadā.

Aktrise arī atzina, ka ļoti paticis filmēties kopā ar Benediktu Kamberbaču. Abiem kopā bijis ļoti jautri.  

Melnā komēdija "Rouzu ģimene" par laulības šķiršanu pirmizrādi piedzīvoja 29. augustā. Sižeta pamatā ir 1981. gadā sarakstītais romāns “The War of the Roses”. Jaunā filma ir 1989. gada Holivudas klasikas rimeiks. Galvenās lomas toreiz atveidoja Maikls Duglass un Ketlīna Tērnere. Viņi tēloja pāri, kura rūgtuma pilnā šķiršanās pārtop groteskā komiskā naidā.

foto: 20th Century Fox/Kobal/Shutterstock/ Vida Press
Maikls Duglass un Ketlīna Tērnere 1989. gada filmā “The War Of Roses”.
Maikls Duglass un Ketlīna Tērnere 1989. gada filmā “The War Of Roses”.

Jaunā ekranizējuma režisors ir Džejs Roučs, kurš iepriekš strādājis pie komēdijām par Ostinu Pauersu, bet scenāriju veidojis “Poor Things” autors Tonijs Maknamara. 1989. gada oriģinālo versiju režisēja Denijs DeVito, kurš filmā atveidoja arī šķiršanās advokātu. 

