"Oho, viņa vēl dzied!" Leģendārā franču estrādes zvaigzne Mireija Matjē aizvien pulcē skatītāju pilnas zāles
Mirejas Matjē vārds kļuva par sinonīmu franču estrādei aizvadītā gadsimta 60. gados. Daudziem klausītājiem viņas izpildītās dziesmas "Pardonne-moi ce caprice d'enfant", "Santa Maria De La Mer" un "Une femme amoureuse" asociējas ar veselu ēru. Šķiet, ka 79 gados šī mūzikas leģenda jau sen varētu baudīt pelnītu atpūtu, taču dziedātāja joprojām kāpj uz skatuves un priecē savus fanus.
2025. gada jūnijā Mireija uzstājās festivālā “Schlagerbooom Open Air” Vācijā. Sociālajos tīklos tas raisīja milzīgu emociju vilni: "Oho! Izrādās, ka Mireija Matjē vēl dzied – turklāt ļoti labi! Es domāju, ka viņa jau sen ir devusies pelnītā atpūtā," rakstīja viens no lietotājiem.
Cits atcerējās pagātni: "1917. gadā... nu labi, nedaudz vēlāk, pagājušajā gadsimtā, biju uz viņas koncerta Olimpiskajā stadionā. Viņa bija lieliska, neaprakstāmi apburoša." Skeptiķi norāda, ka dziedātājai kļūst aizvien grūtāk pārvietoties pa skatuvi – tīmeklī klīst runas, ka viņa it kā cietusi negadījumā. 2024. gada rudenī Berlīnes koncerta apmeklētāji rakstīja, ka "balss skanēja tāpat kā iepriekš, bet bija sāpīgi skatīties, ka viņai ir grūti staigāt". Turpretī citi aizstāvēja savu elku un noliedza šāda runu patiesumu: "Kas te raksta tādas muļķības? Viņa brīnišķīgi dzied un staigā, katru rītu pastaigājas gar Sēnas krastu! Varbūt viņa vēl pārdzīvos visus tos, kas te izplata sliktas valodas!”
Interesanti, ka Mireijas Matjē koncerti joprojām pulcina skatītāju pilnas zāles. Hamburgā biļetes uz koncertu milzīgajā filharmonijas zālē tika izpārdotas pāris stundu laikā. Arī Bratislavā 2024. gada decembrī zāle bija pilna, lai gan tas tiesa, ka publika lielākoties sastāvēja no dziedātājas ilggadējiem faniem.
Tomēr ne visi klausītāji paliek uzticīgi savai jaunības dienu simpātijai. "Es viņu no sirds mīlēju bērnībā, jo citas nepazinu. Bet tagad saprotu: dziedātājas ar spēcīgām balsīm bieži sāk tās demonstrēt, kaitējot savam repertuāram. Balss ir jāparāda operā. Bet uz estrādes – jādzied ar dvēseli. Frensa Galla no tā paša perioda man ir tuvāka," atzīst viena no franču mūzikas fanēm.
Mireija Matjē, kura pasaulē nāca kā vecākā atvase trūcīgā četrpadsmit bērnu ģimenē, savas karjeras laikā ieskaņojusi vairāk nekā 1200 dziesmu vienpadsmit dažādās valodās. Viņas ieraksti pārdoti vairāk nekā 122 miljonos kopiju visā pasaulē. Pusaudzes vecumā Mireija pameta skolu, lai palīdzētu ģimenei pelnīt iztiku un sāka strādāt papīrfabrikā. Tēvs ļoti mīlēja mūziku un atbalstīja meitas aizraušanos ar dziedāšanu. Profesionālās gaitas mūzikā Mireija uzsāka sešdesmitajos gados, kā pirmsākumu atzīstot uzvaru 1964. gadā notikušajā TV konkursā “Jeu de la Chance”. Mireijai tolaik bija 19 gadu.
Matjē ir uzstājusies arī Latvijā – 2010. un 2014. gadā.