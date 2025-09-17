Šova "Ģimene burkā" jaunā dalībniece Kristīne Dzenīte atklāj, kā pelna naudu un kas tiek apmaksāts ar sadarbībām
Kanāla "360" raidījuma "Ģimene burkā" jaunpienācēji Dzenīši sevi dēvē par influenceriem. Kristīne un Agris atklāti stāsta, kā veidojas viņu ikdiena un ienākumi.
Kristīne stāsta: "Kā mēs dzīvojam? Mēs veidojam reklāmas un mums ir savs veikals – tie ir tie mūsu darbiņi. Agris filmē ne tikai reklāmas, bet arī kāzas." Ar video filmēšanu galvenokārt nodarbojas Agris, un viņš norāda, ka šis darbs nebūt nav tik vienkāršs, kā sākumā varētu šķist: "Tie, kas nav saskārušies ar šāda veida darbiem, domā, kas tad tur - uzfilmēt video, bet jūs jau paši redzat, kā ir atrast pareizo leņķi, gaismas, izkārtojumu, lai tas viss izskatītos estētiski skaisti."
Savukārt Kristīne pievērš uzmanību arī šīs profesijas plusiem un mīnusiem: "Šajā darbā ir daudz priekšrocību. Protams, ir arī kaut kāda tā sava ēnas puse – tie paši komentāri, bet mēs jau tam esam izgājuši cauri un tas rūdījums ir. Bet! Ir ļoti daudz plusu, piemēram, tev maksā par ēšanu, ceļošanu... ir ļoti daudz plusu." Dzenīši uzsver, ka šobrīd viņu darbs ir saistīts ar radošumu, elastību un spējām pielāgoties dažādām situācijām. Lai gan reizēm nākas saskarties ar kritiku, ģimene šo pieredzi uzskata par vērtīgu rūdījumu.