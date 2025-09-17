Gribi dzīvot un strādāt karaļnamā? Bakingemas pilī ir vakance, iepriekšēja pieredze nav nepieciešama!
Bakingemas pils atver savas durvis jauniem darbiniekiem, piedāvājot unikālu iespēju strādāt un dzīvot karaļnama īpašumos. Izsludinātās vakances sola gan stabilu darbu, gan plašu priekšrocību klāstu, kas vērsts uz darbinieku labklājību.
Bakingemas pils meklē jaunus darbiniekus, piedāvājot “plašu priekšrocību paketi, kas paredzēta, lai atbalstītu jūsu labklājību un dzīves prioritātes”. Vairāki no amatiem ir ar dzīvesvietu, kas nozīmē, ka veiksmīgie kandidāti pārcelsies uz dzīvi karaļnama īpašumos.
Viena konkrēta izsludinātā vakance neprasa pilnīgi nekādu iepriekšēju pieredzi. Tas ir virtuves strādnieka amats, kur pieteikšanās termiņš beidzas svētdiena, 28. septembrī, bet darbs sāksies 2025. gada oktobrī, ar fiksētu divu gadu līgumu. Tā ir pilna laika darba vieta ar līdz pat 45 darba stundām nedēļā – no pirmdienas līdz svētdienai, taču darbiniekiem jāstrādā tikai piecas dienas no jebkurām septiņām, raksta “Cambridgeshire Live”.
Lai gan pieredze “līdzīgā amatā būtu priekšrocība”, tā nav obligāta, jo uz vietas tiks nodrošināta pilnvērtīga apmācība. No kandidātiem tiek gaidīta rūpīga attieksme pret darbu, prieks par sadarbību un kopdarbu, gatavība ar degsmi iesaistīties, kā arī vēlme pilnveidot savas prasmes, gūstot pieredzi izcilā kolektīvā.
Darba sludinājumā alga nav norādīta, taču tā raksturota kā “konkurētspējīga, ar papildus priekšrocībām”. Atalgojuma summa tiks aprēķināta, ņemot vērā nodrošināto dzīvesvietu un ēdināšanu.
Oficiālajā karaļnama tīmekļa vietnē teikts: “Mēs rūpīgi strādājam, lai nodrošinātu, ka mūsu algas atbilst tirgus vidējam līmenim, un piedāvājam konkurētspējīgu atlīdzības paketi visiem darbiniekiem. Katru gadu mēs pārskatām pamata atalgojumu un piešķiram prēmijas par sasniegumiem.”