“Tēvs ir tas, kurš ir blakus…” Tēvu dienā Guntara Rača “neatzītais dēls” publisko skarbus vārdus
Apdrošināšanas speciālists Dāvids Lēvalds, kurš pirms gandrīz gada uzzināja, ka viņa bioloģiskais tēvs ir mūziķis Guntars Račs, Tēvu dienā savā “Facebook” kontā publicējis skarbus vārdus Račam.
“Manā dzīvē ir tikai viens cilvēks, kuru es saukšu par tēti – mans tētis Aigars. Ne tāpēc, ka viņš būtu vienīgais, kurš varētu pretendēt uz šo vārdu, bet tāpēc, ka viņš bija blakus – gan grūtākajos brīžos, gan tad, kad viss bija labi. Viņš ir mans varonis un paraugs. Tētis ir tas, kurš ir klātesošs,” rakstīja Dāvids.
Viņš norādīja, ka ir arī kāds cits cilvēks, kurš reiz izvēlējās aiziet, izvēlējās slavu un naudu. “Un viņa tuvums man ir bijis tikpat tāls un auksts kā plāksne ar viņa rokas nospiedumu Liepājas Slavas alejā. Un labi, ka tā,” minot, ka runa ir par Guntaru Raču, piebilda Lēvalds.
“Un lai viņam un viņa ģimenei viss ir labi. No sirds. Novēlu atcerēties dzīves patiesību – nekad nav par vēlu censties vai vismaz no sirds atvainoties. Man nē, man ir paveicies. Gan jau pats saproti, kam,” raksta Dāvids.
“Es uzzināju, ka tētis mani ir pieņēmis, ka man ir vairākas māsas, un tikai ar vienu man ir bijusi tā laime dalīt bērnību. Tagad ir arī Laura (Laura Grēviņa), kuru iepazinu pavisam nesen, un viņa ir brīnišķīgs cilvēks un lieliska mamma. Viņa uzauga bez tēta mīlestības, un es pat nevaru iedomāties, kā tas ir. Viņa ir pierādījums, ka mammas mīlestība, iespējams, ir spēcīgāka par visu šajā pasaulē,” pauda Dāvids.
“Un te ir tā lielā atziņa: tēvs nav tas, kuru ieraksta papīros. Tēvs ir tas, kurš ir blakus. Tas, kurš mīl, audzina un rūpējas. Tas, kurš pasaka bērnam: ‘Tu esi svarīgs.’ Kā reiz rakstīja Antuāns de Sent-Ekziperī: ‘Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām.’ Bērnam tētis nozīmē visu – mīlestību, drošību, plecu, uz kura var atbalstīties. Tāpēc šodien novēlu visiem tētiem – esiet klātesoši, mīliet savus bērnus, lolojiet viņus. Nav nozīmes, vai viņi ir jūsu pašu vai pieņemti – viņiem tas būs vissvarīgākais mantojums šajā dzīvē. Jo nekas nav mūžīgs, tikai patiesa mīlestība. Ar mīlestību un pateicību – visiem tētiem, kuri patiesi ir tēti,” savu ierakstu nobeidz Dāvids.