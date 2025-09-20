Vai atceries seriālu “Alias”? Lūk, ko šodien dara Dženifera Gārnere, Bredlijs Kūpers un citas tā zvaigznes
Spriedzes seriāls “Alias”, kas tika demonstrēts no 2001. līdz 2006. gadam, atnesa pirmos lielos panākumus tādiem šodien pasaulē labi pazīstamiem aktieriem kā Dženifera Gārnere un Bredlijs Kūpers.
Seriālu, kas bija populārs arī Latvijā, veidoja Dž. Dž. Abrams, un tas apvienoja spiegošanu, spriedzi, konspirācijas un melodrāmu. Seriāls ieguva plašu kritiķu atzinību – Gārnere par savu lomu saņēma "Zelta Globusu" un vairākas prestižas nominācijas.
“Alias” tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem seriāliem, kas ielika pamatus “kino kvalitātes” laikmetam televīzijā. Tas ietekmēja vēlākos spiegošanas seriālus un pierādīja, ka sieviete var būt galvenā varone spriedzes žanrā.
Šodien, gandrīz divdesmit gadus pēc seriāla noslēguma, galvenie aktieri ir izveidojuši spilgtas un atšķirīgas karjeras – Gārnere turpina aktīvi filmēties un atbalsta dažādus sociālus projektus, bet Kūpers ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem Holivudas aktieriem un režisoriem.
Lūk, ko "Alias" zvaigznes dara šodien: