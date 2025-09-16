Beāte un Artis tagad ir laulāts pāris.
Slavenības
Šodien 10:02
Artis Dvarionas un viņa mīļotā Beāte savu 10 gadu draudzību nosvin ar kāzām
Precēta vīra godā iesoļojis radio balss un mūziķis Artis Dvarionas - viņš vienojies laulības saitēm ar savu mīļoto Beāti.
Par dzīves priecīgo notikumu Dvarionas izziņojis soctīklos, kur redzams, ka Beāte pēc kāzām pārgājusi vīra uzvārdā.
51 gadu vecais Dvarionas un Beāte ir pāris jau aptuveni desmit gadu garumā. "Nosvinējām mūsu 10 gadu draudzību un legalizējāmies!" tā foto no kāzu dienas prakstījis jaunais pāris.