Izraēla negrasās izstāties no Eirovīzijas dziesmu konkursa.
Šodien 19:15
Neskatoties uz boikotu draudiem, Izraēla turpina gatavoties Eirovīzijas dziesmu konkursam
Neskatoties uz boikota draudiem no citām valstīm, Izraēla joprojām gatavojas piedalīties nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursā.
"Nav iemesla, kādēļ Izraēla nevarētu arī turpmāk būt nozīmīga šī kultūras notikuma daļa," pirmdien paziņoja Izraēlas raidorganizācijas "Kan" izpilddirektors, uzsverot, ka šis pasākums nedrīkst palikt politisks.
Nīderlandes un Īrijas raidorganizācijas paziņojušas, ka boikotēs nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, ja tajā piedalīsies Izraēla. Ar līdzīgiem brīdinājumiem nākušas klajā arī citas konkursa dalībvalstis, tai skaitā Spānija un Slovēnija. Arī Beļģija apsver šādu soli.
Eirovīziju organizē Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) sadarbībā ar dalīborganizācijām vairāk nekā 35 valstīs. Šogad konkursā, kas notika Bāzelē, Šveicē, uzvarēja austriešu dziedātājs JJ ar hitu "Wasted Love".