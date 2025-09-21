Kādus mūzikas instrumentus spēlē prinča Viljama un princeses Ketrīnas bērni?
Princis Viljams atklājis, ka meita princese Šarlote iet mammas Ketrīnas pēdās, apgūstot mūzikas instrumenta spēli. Arī vecākajam dēlam Džordžam ir kāds muzikāls hobijs, taču jaunākajai atvasei Luisam tas esot visskaļākais no visiem.
Princis Viljams (43) nesen viesojās pie jauniešu organizācijas “Spiral Skills” Londonas dienvidos. Viņš apmeklēja mūzikas studiju un atzina, ka rūpējas par to, lai viņa bērni apgūtu mūzikas instrumentu spēli, jo mūzika ir "vitāli svarīga". Princis pastāstīja, ka visi viņa bērni apgūst kāda mūzikas instrumenta spēli. Princis Džordžs (12) spēlē ģitāru, princese Šarlote (10) – klavieres, bet princis Luiss (7) mācās spēlēt bungas.
Šarlote iet savas mammas pēdās – Velsas princese jau iepriekš parādījusi savas prasmes pie klavierēm, sniedzot pārsteidzošu priekšnesumu 2023. gada Eirovīzijas finālā un spēlējot duetu Vestminsteras abatijas Ziemassvētku koncertā 2021. gadā.
Jauniešu centra vizītes laikā princis Viljams atteicās no iespējas uzspēlēt bungas, bet apliecināja, ka viņa dēls Luiss nebūtu palaidis garām šādu izdevību un noteikti sēstos pie bungu komplekta.
Atbildot uz 16 gadus vecā Django Brūka jautājumu, vai viņš vēlētos uzspēlēt, Viljams pasmējās un atbildēja: "Es noteikti neesmu bundzinieks. Esmu priecīgs, redzot tevi to darām. Ja mans jaunākais dēls būtu šeit, viņš pamēģinātu, jo viņš tagad mācās bungu spēli, bet es labprāt paklausītos, kā tu spēlē. Bet paldies par jautājumu."
Princis teica jaunajiem mūziķiem, kas piedalījās nodarbībā: "Tas ir brīnišķīgi, jūs visi esat daudz trenējušies. Labi pastrādāts. Nav viegli to darīt visu priekšā. Burvīgi. Jums visiem ir lieliska ritma sajūta, skan fantastiski. Es vēlētos, kaut būtu sācis, kad biju jūsu vecumā.”
“Es nespēju lasīt notis, tā bija mana lielākā vājība. Es sāku spēlēt klavieres, trompeti un bungas, un tad sapratu, ka man bija jāiemācās katrs skaņdarbs no galvas, un tā pamazām zaudēju interesi. Es rūpējos, lai mani bērni mācītos mūziku, jo man patīk mūzika, tā ir ļoti būtiska, patiešām vitāli svarīga."
“Symphony Studios” dibinātājs Sets Pinoks par Viljamu sacīja: "Viņš teica, ka neprot spēlēt bungas labi. Viņš teica, ka ir mācījies spēlēt bungas un taustiņinstrumentus, bet neprata lasīt notis... Bet viņa bērni mācas spēlēt klavieres, tāpēc cerams, ka viņa bērni reiz nāks uz šejieni un mācīsies."
Pagājušā gada novembrī “Tusk Conservation Awards” ceremonijas laikā Viljams jokojot piebilda, ka tagad "pavada visu savu dzīvi" ar pirkstiem ausīs, kopš Luiss nolēmis iemācīties spēlēt bungas.
Velsas prinča un princeses jaunākais bērns ir pazīstams ar savu nebēdnīgo raksturu, tāpēc ziņa par viņa jauno hobiju karaļnama faniem lielu pārsteigumu nesagādā.
Viljama jaunākais dēls vienmēr šķiet pilns enerģijas – viņš bija redzams kāpjam kokā Ketrīnas atveseļošanās video un daudzi aizvien labi atceras mazā prinča ālēšanos Lielbritānijas karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinību laikā 2022. gadā.
Savukārt Džordžs ģitāras spēli apgūst jau kopš 2020. gada, kad princese Ketrīna atklāja, ka dēls "sācis mācīties".
Arī Džordža onkulis princis Harijs prot spēlēt ģitāru. Viņš bija redzams spēlējam šo instrumentu 2022. gada dokumentālajā filmā.
Princese Ketrīna apguvusi klavierspēli jau kopš agras bērnības kopā ar māsu Pipu un brāli Džeimsu. Klavieres nav vienīgais instruments, ko spēlē Velsas princese. Savulaik viņa arī mācījusies flautas spēli un dziedājusi. Ketrīna flautu spēlēja Sentendrūsas skolas kamerorķestrī un flautistu grupā "Tootie-Flooties", kur darbojās kopā ar māsu Pipu. Draugi stāsta, ka viņa arī dziedājusi kapelas korī un reiz tikusi atzinīgi novērtēta BBC Ziemassvētku korāļu konkursā.
Līdzīgi kā vīratēvs, Ketrīna izmēģinājusi roku arī orķestra vadīšanā. 2017. gadā vizītes laikā Vācijā viņa uz brīdi iejutusies Hamburgas Filharmonijas Valsts orķestra diriģentes lomā.