Pēc 51 gada vīrietis atgūst skolā pazaudēto maku
Patīkamu pārsteigumu piedzīvojis Kanādas pilsētas Hamiltonas iedzīvotājs, kurš atguva pirms vairāk nekā pusgadsimta pazaudēto maku. Izrādās Ontārio provinces vidusskolā notika renovācija, un aiz dušas telpas sienas aizkritušo maku atrada strādnieki un to atdeva īpašniekam.
Kā vēsta “Hamilton Spectator”, 26. augustā atrastajā makā atradās lietas, kas piederēja Tomam Šopfam, kurš 1974. gadā bija 17 gadus vecs skolnieks Stounijkrīkas vidusskolā. Tur bija viņa skolnieka apliecība, autovadītāja apliecība, sociālās apdrošināšanas kartīte, ģimenes un draugu fotoattēli, 35 centu vērta biļete uz hokeja spēli un citi sīkumi. Naudas gan tur vairs nebija.
“Bija diezgan forši atrast kaut ko tādu un ieraudzīt lietas no laikiem, kas mēs vēl nebijām piedzimuši,” laikrakstam izteicās skolas vadītāja Lorna Makvīna. Izmantojot “Facebook”, viņai izdevās sazināties ar nu jau 67 gadus veco Šopfu.
Pats Šopfs stāstīja, ka sākumā padomāja, ka viņu mēģina izjokot. Tomēr vīrietis ieradās skolā un saņēma maku, kura pazaudēšanu viņš jau sen bija paspējis aizmirst. Viena no tajā atrastajām lietām bija viņa bērnības mājas fotogrāfija. “Māju uzbūvēja 1960. gadā, tur joprojām dzīvo mana mamma. Es devos pie viņas, lai parādītu [fotogrāfiju], un mēs gardi nosmējāmies, skatoties uz to visu,” viņš atzina.
Līdzīga veiksme gadījās ASV Rietumvirdžīnijas štatā dzīvojošajai Šāronai Dejai, kura maku pazaudēja 1968. gadā Fajetvilas vidusskolā. Skola tika slēgta 2019. gadā, bet pēc trim gadiem veicot renovāciju, lai bijušo skolas ēku pārvērstu dzīvojamā mājā, maku trubā atrada strādnieki, kas to atdeva pārsteigtajai īpašniecei.