Pirmizrādi piedzīvos TikTok seriāls pusaudžiem “Četrinieks”
Latvijas Televīzijas (LTV) platformas “+AUDZIS” radītais TikTok seriāls pusaudžiem “Četrinieks” savu pirmizrādi sociālajos medijos piedzīvos 12. septembrī.
Mildiņas, badmintons un pieaugšana. Šķietami netipiskajā formātā radītais seriāls ir jauns veids, kā Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) runā ar Alfa paaudzi jeb pusaudžiem par tādām mūžam aktuālām tēmām kā identitāti, draudzību, atšķiršanos un vienaudžu spiedienu.
Platforma “+AUDZIS”, uzsākot 4. sezonu, 10. septembrī svinēja seriāla “Četrinieks” pirmo sēriju skatīšanos kopā ar filmas radošo komandu un viesiem. Sveikta tika radošā komanda, galvenie sižeta atainotāji – mazie aktieri, un kopā tika atzīmēts izdarītais darbs un baudīta kopābūšana. Seriāla režisors Mārtiņš Dinsbergs uzsver: “Man ir prieks, ka LTV ir gatavi riskēt, ar internetam radītu vertikālas formas seriālu. Sēriju garums pārsniedz vienu minūti – uzmanība ir daudz īsāka, un tas ir risks pats par sevi – man ir prieks ar viņiem kopā riskēt. Man liekas, labāk ir pamēģināt kaut ko jaunu, ko citi nav darījuši un kļūdīties, nekā visu laiku darīt kaut ko, kas ir drošs.”
Uz seriāla aktieru atlasi tika saņemti vairāk kā 200 pieteikumi. Kopumā seriālā filmējās 24 jaunieši un viens no seriāla aktieriem, Hārdijs Everts Šlikaitis, atzīst: “Pateicoties seriālam, esmu kļuvis daudz drosmīgāks un atvērtāks. Nebaidos strādāt kameras priekšā.
Patiesībā Mārtiņš man ļāva būt pašam, bet, protams, vajadzēja arī pielāgoties un mācīties strādāt komandā. Man patika, kā pieaugušie pret mums izturējās – cieņpilni un kā pret līdzvērtīgiem. Tas bija ļoti jautrs vasaras piedzīvojums, ko vēlētos atkārtot! Paldies LTV un Mārtiņam, ka ieguvu sev jaunus draugus!”
Seriāla “Četrinieks” sižets seko četriem labākajiem draugiem, kuri jaunā mācību gada sākumā apņemas kļūt par populārākajiem puišiem skolā. Apņemšanās aug līdz ar jaunās meitenes parādīšanos klasē. Katrā sērijā draugu četrinieks īsteno jaunus plānus, lai kļūtu populārāki, taču atklājas – būt pašam sev ir lielākais izaicinājums.
LTV programmu daļas satura redaktore Anna Platpīre norāda: “Četrinieks ir par jauniešiem, par pieaugšanu un par draudzību. Mēs katrs vēlamies iederēties un būt pamanīti. Labi, ja ir brīnišķīgi draugi un kopīgi piedzīvojumi. Ceram, ka jaunieši, kas skatīsies seriālu, tur ieraudzīs savus ikdienas priekus, pārpratumus un arī pārdzīvojumus. Lai labs piedzīvojums!”
Seko līdzi platformai “+AUDZIS” TikTok, kur katru nedēļu tiks publicētas jaunas sērijas.