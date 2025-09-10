Kamēr Venēcija sajūsmā par “Kremļa burvi”, Putins izliekas neko nezinām
Augusta izskaņā Venēcijas kinofestivālā pirmizrādi piedzīvoja franču režisora Olivjē Asajasa filma “Kremļa burvis”, kurā Krievijas diktatora Vladimira Putina lomu atveido slavenais britu aktieris Džūds Lo.
Filmas sižets aizved skatītāju uz 1990. gadu sākumu. Tajā stāstīts par izdomātu realitātes šovu producentu Vadimu Baranovu, kurš negaidīti kļūst par Vladimira Putina — bijušā KGB virsnieka un jaunā, daudzsološā politiķa Krievijas Federācijā — padomnieku komunikācijas jautājumos. Daļa ainas filmētas arī Rīgā.
Venēcijā filma tika uzņemta ar desmit minūšu ovācijām, taču ne visi skatītāji bija sajūsmā par šādu reakciju. Daļa kritiķu norādīja, ka filma ir problemātiska, jo tās centrā ir Vladimirs Putins — politiķis, kurš ir vainojams kara noziegumos un terorismā.
Tikmēr pats Putins paziņoja, ka par filmu neesot pat dzirdējis.“Nē, es neesmu redzējis šo filmu. Pat pirmo reizi par to dzirdu. Es nevaru komentēt, jo neko nezinu,” sacīja Putins.
Asajass uzsvēra, ka filma ir stāsts par autoritārismu — par Krievijas pāreju no haotiskas demokrātijas 90. gadu beigās līdz Putina laikmeta autokrātijai, kas kalpo kā brīdinājums Rietumiem.