60 gadu vecais Čārlijs Šīns jau astoņus gadus dzīvo celibātā
Holivudas aktieris Čārlijs Šīns 2017. gadā atteicās no alkohola un narkotikām, un nu viņš atklājis, ka kopš izārstēšanās no atkarībām nav bijis attiecībās. Tomēr seriāla “Divarpus vīri” bijusī zvaigzne, kurš iepriekš trīs reizes bijis precējies, vēl aizvien cer nākotnē atrast mīlestību.
Intervijā izdevumam “New York Post” Čārlijs Šīns atzinās: “Ja man nav draudzenes un es par to nemaksāju, tad matemātika ir pavisam vienkārša. Ļoti vienkārša… Ilgu laiku sekss bija viss, kas mani interesēja, vai vismaz bija prioritāšu saraksta augšgalā. Un tāpēc es celibātu uztvēru kā nepieciešamu pārtraukumu no šīm nodarbēm. Tas nenozīmē, ka nākotnē aizveru durvis – nē, es noteikti būtu gatavs jaunām partnerattiecībām.”
Čārlijs 90. gados bija precējies ar Donnu Pīlu, vēlāk – ar aktrisi Denīzi Ričardsu no 2002. līdz 2006. gadam. Trešā laulība ar Brūku Milleri ilga no 2008. līdz 2011. gadam.
Viņš ir piecu bērnu tēvs. Kasandra (40) dzimusi viņa attiecībās ar Polu Profitu, meitas – Samija (21) un Lola (20) nākušas pasaulē laulībā ar Denīzi Ričardsu, bet 16 gadus vecie dvīņi Bobs un Makss piedzima aktiera trešajā laulībā ar Brūku Milleri.
Runājot par savu laulību ar Brūku, kura arī cīnījās ar narkotiku atkarību, Čārlijs atzina, ka viņai tagad klājas labi. Abu sarežģītā pagātne neietekmē pašreizējās attiecības. “Lai gan varētu šķist, ka pret Brūku biju stingrāks nekā pret Denīzi, tam bija savs iemesls,” intervijā norādīja Šīns. “Brūka tagad ir uz pareizā ceļa. Mūsu bērni ir pelnījuši labāku dzīvi, nevis lasīt vecus stāstus, kas vairs neatspoguļo mūsu tagadni.”
Čārlijs, kuram 2011. gadā diagnosticēja HIV, atzīst, ka ir pateicīgs par to, ka izdzīvojis pēc gadiem ilgušajām atkarībām: “Daudz kas no tā, kas man šobrīd ir, jāuztver kā bonuss. Tas ir aizlienēts laiks jeb mana desmitā dzīvība, jo, šķiet, ka man ir par vienu dzīvību vairāk nekā kaķiem.”
Nesen aktieris atklājis, ka alkoholam pievērsās, lai slēptu stostīšanos. Grādīgie dzērieni palīdzējuši mazināt viņa runas traucējumus. Grāmatā “The Book of Sheen” viņš raksta: “Nespēja izrunāt dažus vārdus vai skaņas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc iemācījos dzert.”
Par stostīšanos viņam pajautāja arī raidījumā “Good Morning America”, un Čārlijs teica: “Alkohols visu nogludināja. Tas man sniedza brīvību runāt.” Intervijā viņš atzinās, ka par stostīšanos publiski sācis runāt tikai pēc lomas seriālā “Spin City”. Kad viņš saņēmis scenāriju, sapratis, ka būs problēmas izrunāt šo tekstu, tāpēc meklējis palīdzību.
Gadu gaitā viņa cīņa ar alkoholu un narkotikām turpinājās, taču šobrīd aktieris apliecina, ka kopš 2017. gada ir pilnībā izārstējies no atkarībām. Viņš jūtas laimīgs, ka ir dzīvs, un cer uz gaišu nākotni: “Šim stāstam simts reižu jau vajadzēja beigties pirms divdesmit gadiem, bet tas nenotika. Tāpēc viss, kas sekos, var izrādīties patiesi zelts.”