Čārlija Šīna “ledainā metode”: aktieris atklāj, kā centās palikt nomodā filmēšanas laikā
Skandalozais aktieris Čārlijs Šīns savā jaunajā “Netflix” dokumentālajā filmā atklājis, ka 90. gados viņa dzīve bija tik ļoti saindēta ar atkarībām, ka reiz darbā viņam nācies ķerties pie pavisam neparastas metodes, lai paliktu nomodā.
Tagad 60 gadus vecais aktieris divsēriju filmā “Čārlijs Šīns” ir atklāti runājis par savu bēdīgi slaveno cīņu ar alkohola un narkotiku atkarību. Viņa narkotiku lietošana bija tik ekstrēma, ka, filmējot 1998. gada filmu “Free Money”, viņam nācās ķerties pie neparastas metodes tikai tāpēc, lai neaizmigtu pēc tam, kad režisors bija pamanījis, ka aktieris nepārtraukti aizmieg.
Aktieris stāstīja:"Tas nekad iepriekš nebija noticis. Es teicu: “Dodiet man glāzi ar ledu.” Tad piebildu:“Es tūlīt atnākšu.” Tur bija maza tualete, es iegāju un paņēmu ledus gabaliņu un iespiedu to sev dibenā. Nekad to nebiju darījis. Bet es biju pietiekami možs, lai atgrieztos uz laukuma un pabeigtu ainu.”
Tas nebija vienīgais incidents, kas notika filmēšanas laikā – Čārlijam smagās kokaīna lietošanas dēļ bija arī 18 stundu asiņošana no deguna.
Viņš atzina: "Man bija 18 stundu asiņošana no deguna, jo biju lietojis pārāk daudz kokaīna. Es tikai turpināju to slaucīt. Bija viena nakts, kad asinis pat notecēja uz krekla filmēšanas laikā. Es panācu, ka režisors Brets Ratners to kadru izņem pavisam. Un viņš to izdarīja, jo mēs taču to nekad neesam redzējuši, vai ne?"
Neskatoties uz grūtībām, 2017. gadā Čārlijs beidzot atteicās no alkohola un narkotikām – un kopš tā laika viņš ir vientuļš un dzīvo celibātā. Tomēr bijušais “Divarpus vīri” zvaigzne – kurš bijis precējies trīs reizes – cer nākotnē atkal atrast mīlestību.
Viņš sacīja:"Ja man nav draudzenes un es par to nemaksāju, tad matemātika ir pavisam vienkārša... Ak mans Dievs, tik ilgi sekss bija viss, par ko domāju, vai vismaz tas bija augšgalā prioritāšu sarakstā. Tāpēc es celibātu uztvēru kā vajadzīgu pauzi no šīm nodarbēm. Tas nenozīmē, ka es nākotnē kaut kam aizcērtu durvis. Nē, es noteikti priecātos par kāda veida līdzgaitnieci."
Čārlijs iepriekš bija precējies ar Donnu Pīlu 90. gados, pēc tam ar aktrisi Denīzu Ričardsu no 2002. līdz 2006. gadam. Trešā laulība ar Brūku Miuleru ilga no 2008. līdz 2011. gadam. Viņam ir pieci bērni no iepriekšējām attiecībām.
Runājot par laulību ar Brūku – kurai arī bijušas problēmas ar narkotikām – Čārlijs atzina, ka viņa tagad esot labā stāvoklī, un viņu sarežģītā pagātne vairs neietekmē pašreizējās attiecības. "Brūka ir lieliskā formā. Mūsu bērni ir pelnījuši vairāk nekā tikai lasīt par vecām problēmām, kas patiesībā nekādi neietekmē to, kā mēs šobrīd funkcionējam," viņš teica.
2016. gada jūnijā Čārlijs atklāja, ka inficējies ar HIV, pēc tam kad bija nodarbojies ar neaizsargātu seksu ar diviem cilvēkiem. "Es vienmēr biju tas, kas iestājās par prezervatīvu lietošanu un pats to sludināju. Bet vienu nakti biju pārāk piedzēries vai pārāk garlaikots, un nu esam tur, kur esam," viņš skaidroja.
Lai gan viņš publiski atzina diagnozi, aktieris joprojām pierod pie situācijas. "Cilvēki prasa: “Kā ir būt HIV sejas simbolam?” Es saku: “Uh, netīšām.” Bet, ja tāda ir realitāte, tad lai nu tā būtu."
Viņš savu diagnozi izmantoja kā atspēriena punktu, lai mainītu dzīvi. Aktieris piebilda, ka jūtas laimīgs par to, ka ir dzīvs, un cer uz gaišu nākotni: "Šim stāstam vajadzēja beigties simt reižu jau pirms 20 gadiem – bet tas nenotika. Tātad, lai kas notiktu tālāk, varbūt tieši tur ir paslēpts īstais zelts, saprotat?"