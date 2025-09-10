Pakrojas muiža aicina uz Bumbulines svētkiem: jautrāko septembra nedēļas nogali Lietuvā
20.–21. septembrī visi ceļi vedīs uz tūkstošiem rudens ziedu rotāto Pakrojas muižu, kur notiks jau par tradīciju kļuvušie aldaru un ražas svētki.
Bumbulinės – īpaši krāšņi rudens svētki, kas pulcēs gardēžus, draugus, ģimenes, dažādas paaudzes, kultūras cienītājus un visus, kuri vēlas no sirds baudīt Lietuvas dabas veltes, lietuviešu saimnieku un saimnieču radītas bagātības un īstu lusti.
Šā gada festivāla jaunums būs kulinārā meistarklase, kurā varēs iemācīties pagatavot lietuviešu virtuves lepnumu – cepelīnus tā, kā to dara Lietuvā.
Kas ir Bumbulinės?
Šis arvien biežāk dzirdamais neparastais festivāla nosaukums ne vienam vien latvietim raisa smaidu. Kā stāsta organizatori, kas festivālu rīko jau vairākus gadus, Bumbulinės ir sena muižas tradīcija, kas mūsdienās ir atjaunota un atgriež cilvēkus vairākus gadsimtus atpakaļ baronu fon der Ropu laikos. Toreiz par “bumbuļiem” sauca muižā strādājošos kalpus. Kad beidzās vasaras darbi un iestājās rudens, baroni viņiem par godu un kā pateicību par pūlēm un bagātīgo ražu sarīkoja vairākas dienas ilgu svinību – ražas svētkus.
„Mēs nevaram nepaturpināt tik jautru tradīciju, tāpēc Bumbulines šogad rīkojam jau piekto – jubilejas, reizi. Tas būs liels svētku notikums, kur būs viss gan līksmam prātam, gan pilnam vēderam – mēs par to parūpēsimies: no sātīgākiem ēdieniem un labākiem novada alus darītājiem līdz tradicionālām izklaidēm visai ģimenei,” – stāsta Pakrojas muižas kanclers Giedrius Klimkevičus.
Putojošās alus tradīcijas
Kā jau pieklājas Pakrojas novadā – lietuviešu alus tradīciju galvaspilsētā, svētki sākas ar svinīgu pirmās mucas atvēršanu, simbolisku solījumu, ka gaida jautrs un neaizmirstams laiks. Festivāla sirds ir bagātīgs gadatirgus ar vietējo alus darītāju produkciju: apmeklētāji varēs iepazīt dažādas alus šķirnes un to gatavošanas tradīcijas, aplūkot gadsimtu senu muižas brūzi un pasaulē godalgoto spirta darītavu.
Svētku sacensības un muižnieciska dzīves garša
Papildus gardam ēdienam un alus degustācijām notiks arī aizraujošas izklaides, lai netrūktu ne smieklu, ne azarta. Apmeklētāji aicināti izmēģināt spēkus neparastās sacensībās – no aitu mešanas līdz sievu nešanas čempionātam.
„Šogad esam sagatavojuši programmu, kas neļaus garlaikoties ne mirkli un aicinās muižas vēsturē. Te gaidīs azartiskas sacensības ar aitu mešanu, skrējieniem maisos, sievu nešanu, cepelīnu ēšanas čempionātu u. c., aristokrātiskas izklaides un saimes ļaužu spēles, daudz dzīvas tautas mūzikas, deju un priekšnesumu,” – stāsta muižas kanclers.
Pakrojas muiža aicina uz Bumbulines svētkiem: jautrāko septembra nedēļas nogali Lietuvā
20.–21. septembrī visi ceļi vedīs uz tūkstošiem rudens ziedu rotāto Pakrojas muižu, kur notiks jau par tradīciju kļuvušie aldaru un ...
Blakus bumbuļainajām lustēm ir vērts piestāt un izbaudīt vēsturisko muižas romantiku rudens ietērpā: dārzos zied tūkstošiem vēlo ziedu, bet plašajā muižas parkā koki burvīgi maina krāsas. Tiem, kas vēlas to visu izjust, organizatori iesaka nepalaist garām ekskursijas pa pili, satikšanos ar čaklajiem muižas amatniekiem, gadatirgus piedāvātus labumus un muižas saimniecības apskati.
II pasaules cepelīnu ēšanas čempionāts – kurš uzvarēs?
Īpašs, emociju pilns notikums Bumbulines svētku laikā būs II pasaules cepelīnu ēšanas čempionāts. Pēc spraigām ziemas sezonas sacensībām muižas krogā svētdienās, beidzot noskaidrosies, kurš no to uzvarētājiem kļūs par 2025. gada cepelīnu ēšanas čempionu. Starp citu, azartiskajā cepelīnu ēšanā festivāla laikā varēs piedalīties ikviens, kas vēlas izmēģināt savus spēkus – pietiks vien reģistrēties.
„Muiža katrā gadalaikā iegūst citu valdzinājumu, kas liek šeit atgriezties vēl un vēl. Apmeklējums rudenī iepriecinās ne tikai ar krāsaino dabas skaistumu, bet arī ieraus unikālo ražas svētku jautrā virpulī – Bumbulines, kas iedvesmo atgriezties pie tradīcijām, baudīt, priecāties par rudens bagātībām un izjust īstu muižas dzīvi,” – saka muižas pārstāvji.