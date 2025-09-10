“Uzticība ir zudusi” - eksperti brīdina par Harija un karaļnama attiecību krahu
Princis Harijs šīs nedēļas sākumā ieradās Lielbritānijā, kur viņam paredzētas četras aizņemtas dienas, veltītas labdarības pasākumiem un aktivitātēm. Taču atgriešanās dzimtenē raisīja diskusijas par to, vai viņš varētu satikt savu tēvu, karali Čārlzu, vai brāli, princi Viljamu.
“Būtu visu interesēs, ja Saseksas hercogs spētu panākt kādu personīgu izlīgumu ar savu tēvu,” sacīja vēsturnieks Hugo Vickers.
Tiek norādīts, ka prinča Harija atgriešanās Lielbritānijā sagaidīta ar “aizdomām” – Vickers apgalvoja, ka karaliskā ģimene viņam vairs neuzticas. Pēc Vickera vārdiem, Harijs ar savu memuāru “Liekais” “nodarīja daudz kaitējuma”, tādēļ jebkas, ko hercogs pasaka, nākotnē varētu tikt izmantots vēl vienā atklātā stāstā.
Eksperts piebilda, ka karalis Čārlzs reiz lūdzis dēlam: “Nedari manus pēdējos gadus nožēlojamus.” Tomēr izlīgums, pēc Vickera domām, būs iespējams tikai tad, ja Harijs “atvainosies” un sniegs garantijas gan tēvam, gan princim Viljamam. Bez tā, viņš uzskata, Saseksu attiecības ar monarhiju ir lemts iznīcībai.
Lai arī pagaidām nav zināms, vai Harijs satiksies ar Čārlzu, skaidrs, ka viņš un princis Viljams, visticamāk, neplāno redzēties. Princis Viljams it kā atteicies tikties ar brāli viņa vizītes laikā. Lai arī augstākie palīgi gan Saseksas hercoga, gan karaļa Čārlza pusē Londonā tikās privātā klubā, Viljams esot stingri noraidījis jebkādu iespējamu tikšanos ar brāli.
Avots laikrakstam “Mirror” sacīja: “Viljams uzskata, ka Harijs atkārtoti izvēlējies publisku atklātību privātu risinājumu vietā, un ka karaļnams nevar turpināt tikt ierauts virsrakstos ikreiz, kad ir kāds jauns līgums, ko reklamēt.”
Avots piebilda, ka problēma ir “uzticībā”. Viņš skaidroja: “Problēma ar Hariju, kā arī Meganu, ir uzticības jautājums. Kopš viņi pārcēlās uz Ziemeļameriku, visa uzticība viņu spējai saglabāt lietas privātas vai savus kritiskos viedokļus pie sevis ir izzudusi. Ja ir kaut mazākā iespēja virzīties uz priekšu, uzticība ir jāatjauno, un Saseksu pusē ir pienākums to panākt.”
Drīz pēc pārcelšanās uz jaunu dzīvi Ziemeļamerikā Saseksi publiski kritizēja karaļnamu – ar eksplozīvo interviju pie Opras Vinfrijas 2021. gadā, Netflix dokumentālo seriālu 2022. gadā un Harija memuāru “Liekais” 2023. gadā.
Bijušā BBC karaļnama korespondente Dženija Bonda arī izteicās par Harija un Viljama attiecībām hercoga vizītes laikā Lielbritānijā.
Viņa sacīja: “Iespējams, Harijs satiks dažus no saviem brālēniem – piemēram, Eiženiju vai Beatrisi –, taču nedomāju, ka ir kāda iespēja, ka viņš tiksies ar Viljamu vai Ketrīnu. Brāļu konflikts ir pārāk dziļš, un Viljamam dzīvē ir pārāk daudz, lai vēl pievērstos Harija problēmai.”
Viņa turpināja: “Ģimenes strīdos nekad nesaku “nekad”. Ar gadiem, iespējams, Viljams atradīs veidu, kā izlīgt ar Hariju. Bet tā diena, ja tā vispār pienāks, nebūs tuvākajā laikā.”
Tiek ziņots, ka princis Harijs ieradies Lielbritānijā ap plkst. 11.30 pēc vietējā laika. Viņa sieva, Megana Mārkla, palikusi ASV, lai rūpētos par bērniem. Harijs cer četrās vizītes dienās satikt tēvu, taču pagaidām nav zināms, vai tas notiks.