Zvaigznes Venēcijas kinofestivālā pošas kā uz gultu. FOTO
Kannu kinofestivāla organizatori, kā zināms, šogad aizliedza dāmām atkailināties uz sarkanā paklāja, taču cita pasaulslavena - Venēcijas - festivāla pirmizrādēs pagājušajā nedēļā plikumu netrūka. Tas daļēji izskaidrojams arī ar to, ka viens no pasākuma ģenerālsponsoriem ir pazīstams itāļu apakšveļas zīmols.
Heidija (52) un Lenija (21) Klumas
Vācu supermodele kopā ar vecāko no savām četrām atvasēm, arī modeli, vairākus gadus ir apakšveļas zīmola "Intimissimi" sejas (un ķermeņi), tāpēc nav brīnums, ka speciāli Venēcijas kinofestivāla atklāšanas ceremonijai viņām tika radītas kleitas, kas būtībā bija caurspīdīgi bodiji ar satīna svārkiem apakšā. Heidija savu koptēlu papildināja ar "Aquazurra" zīmola kurpēm un "Tyler Ellis" somiņu, savukārt Lenijai kaklā mirdzēja "Lorraine Schwartz" dimantu un smaragdu kaklarota. Šī bija kārtējā mātes un meitas kopīgā publiskā atkailināšanās, tikai šoreiz ne fotostudijā, bet uz sarkanā paklāja.
Bārbara Palvina (31)
Kādreizējais pasaulslavenā apakšveļas zīmola "Victoria’s Secret" eņģelis uz Venēcijas kinofestivāla sarkanā paklāja kāpa "Intimissimi" dizaineru darinātā tērpā. Lai gan Bārbara ir lieliska auguma īpašniece, šādā kleitā viņa labāk izskatītos guļamistabā nekā filmas pirmizrādē. Savukārt zīmola "Betsey Johnson" kurpes neiederējās koptēlā.
Klēra Holta (37)
Austrāliešu aktrise, kuru skatītāji visā pasaulē pazīst pēc lomas seriālā "Vampīra dienasgrāmatas", arī pozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja apakšveļas stila kleitā. Burgundijas vīna krāsa labi saskanēja ar viņas ādas toni, taču kopumā šis tēls drīzāk bija modes misēklis.
Emī Renāta Sakamoto (38)
Modelei un soctīklu zvaigznei nav sveša publiskā atkailināšanās, jo viņa bija zeķubikšu un apakšveļas zīmolu pārstāve, tāpēc šajā "Intimissimi" kleitā uz sarkanā paklāja jutās kā zivs ūdenī, tomēr labāk būtu pietaupīt šādu tērpu buduāram.
Aleksa Čanga (41)
Britu modes ikona šogad Venēcijā atbalstīja savu otru pusīti, aktieri Tomu Staridžu, kurš piedalījās Rīgā uzņemtās filmas "Kremļa burvis" pirmizrādē. Aleksa fotogrāfiem pozēja zīmola "Chloé" kleitā no 2025. gada rudens/ziemas kolekcijas, kura daudziem atgādināja satīna naktskreklu. Šā paša zīmola kurpes, kas bija viņai kājās, izskatījās kā no citas “operas”.
Kaija Gerbere (23)
Supermodeles Sindijas Kraufordes meita, kura pati arī ir pieprasīta modele un aktrise, uz Venēcijas kinofestivālu atbrauca atbalstīt mīļoto vīrieti aktieri Luisu Pulmanu. Filmas pirmizrādē viņai mugurā bija "Givenchy" kleita no zīmola 2026. gada pavasara kolekcijas, kuras caurspīdīgā mežģīņu augšējā daļa stipri atgādināja apakšveļu.
Ne tikai Venēcijā!
Džūlija Gārnere (31)
Šā gada jūlijā amerikāņu aktrise piedalījās savas jaunākās filmas "Fantastiskais četrinieks: pirmie soļi" preses konferencē Londonā. Viņas stiliste šim pasākumam izvēlējās zīmola "Erdem" naktskreklam līdzīgu kleitu no 2026. gada kūrorta kolekcijas.
Zoja Kravica (36)
Dziedātāja Lenija Kravica meita šobrīd ir redzama asa sižeta filmā "Pieķerts nozieguma vietā". Reklamējot filmu Parīzē, viņa uz sarkanā paklāja izgāja "Saint Laurent" mini kleitā, kuru var viegli sajaukt ar satīna naktskreklu. Šajā omulīgajā koptēlā iztrūka tikai mājas čību.