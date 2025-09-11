Akvamena asiņainās cīņas. Seriāla "Karavadonis" recenzija
Kamēr 90. gadu kulta seriāla "Pludmales patruļa" zvaigzne Pamela Andersone ir kļuvusi par dabiskā skaistuma vēstnesi, rosās mazdārziņā, marinē dārzeņus un liek visiem dīdīties neziņā, vai vēl arvien efektīvo gaišmati un viņas partneri tikko lielajos ekrānos iznākušajā filmā "Kailais ierocis" Liamu Nīsonu saista kas vairāk par sirsnīgu flirtu filmas reklamēšanas pasākumos, par sevi spilgti atgādina vēl kāds aktieris, kurš ceļu uz slavu sāka tieši "Pludmales patruļā" – Džeisons Momoa.
Augusta sākumā «Apple TV+» straumēšanas vietnē skatītāju vērtējumam tika nodota seriāla "Chief of War" ("Karavadonis") pirmā sērija, kur galvenajā lomā ir Havaju salās dzimušais Momoa. Atpazīstamību viņš ieguva kā Khalu Drogo seriāla "Troņu spēle" pirmajās divās sezonās, bet ne visi zina, ka pirmā nozīmīgā loma Džeisonam bija tieši "Pludmales patruļā" – no 1999. līdz 2001. gadam nesen pilngadību sasniegušais aktieris sezonās, kuru darbību norisinājās Havaju salās, spēlēja glābēju Džeisonu, un 2003. gadā piedalījās arī filmā "Pludmales patruļa: kāzas Havaju salās" (2003). To gan nevar uzskatīt par būtisku pavērsienu viņa karjerā, un pats aktieris intervijās ne tikai atzinis, ka nevēlas, lai viņa bērni to redzētu, bet arī nožēlojis, ka glābēja-smukulīša tēls viņam vēlāk pat traucējis tikt pie citām lomām – no tā atbrīvoties neesot bijis nemaz tik vienkārši.
Tiesa, rodas iespaids, ka augusta sākumā 46. dzimšanas dienu nosvinējušais aktieris seksīgā pludmales zēna tēlu nemaz pilnībā nevēlas atstāt pagātnē – neraugoties uz virkni citu ekrāndarbu, daudzu pirmā asociācija, ieraugot Momoa raženo, tetovējumiem klāto stāvu un kuplo matu vilni, ir Akvamens, un tieši pievienošanās DC Visuma varoņiem Atlantijas zemūdens karaļvalsts mantinieka lomā un 2018. gada filma «Akvamens» atnesa Momoa pasaules slavu. Nedaudz pasteidzoties pa priekšu notikumiem, arī «Karavadonī» viņš kārtējo reizi apliecina savas īpašās attiecības ar ūdens pasauli, un atliek vien noticēt paša aktiera intervijās stāstītajam, ka pirms aktiera karjeras viņš vēlējies kļūt par jūras biologu.
Tomēr «Karavadonis» Momoa ir kas vairāk par iespēju pieticīgā gurnautā zibinot dibena apaļumus, skriet pa džungļiem – tas ir viņa un seriāla līdzveidotāja Tomasa Pa’a Sibeta veltījums Havaju salu vēsturei. Momoa seriālā ir ne tikai galvenā zvaigzne, bet arī producents un kā scenārists līdzdarbojies katras epizodes tapšanā, un viņu vadījusi kaislīga vēlme skatītājiem parādīt, cik sarežģīta bija Havaju salu vēsture laikā, kad tās saskārās ar koloniālisma ēnas pirmajiem draudiem. Abiem havajiešu izcelsmes kinojomas darboņiem šī nav pirmā sadarbība – viņi jau sadarbojušies spraiga sižeta filmā «Drosmīgais Breivens» (2018), 2022. gada vesternā «The Last Manhunt» un 2023. gadā ekrānos nonākušajā «Akvamena» turpinājumā «Akvamens un zudusī karaļvalsts».
«Karavadonis» ir lēns, suģestējošs stāsts par Havaju salu vēsturi – 18. gadsimta izskaņu, kad Havaju salās notika cīņa par apvienošanos, pie varas nāca karalis Kamehameha I, bet pamalē draudīgi brieda rietumu interese par nomaļo pasaules nostūri, kas glabāja vērtīgus dabas resursus un pagaidām vēl neatklātu eksotiku. Ar «Karavadoni» ir nedaudz jāsadraudzējas – ja pirmajā sērijā var iesnausties, tad, pierodot pie seriāla ritma un noskaņas, ir grūti atrauties. Tomēr tas diez vai būs vienā vakarā «norijamais» seriāls – savu devu uzmanības prasa tas, ka aktieri runā havajiešu valodā, tamdēļ uzmanīgi jālasa subtitri, lai nepalaistu garām kādu svarīgu norādi un galīgi nesajauktu rietumnieka ausij tik šķietami līdzīgajos varoņu un cilšu vārdos. Tiesa, vēsturisku precizitāti no šī seriāla nevajag gaidīt – lai gan tas stāsta par reāliem notikumiem un cilvēkiem, paši seriāla autori atzinuši, ka stāsts piedzīvojis korekcijas, jo 20 gadu ilgs vēstures nogrieznis ietverts daudz īsākā, koncentrētākā vēstījumā.
Karaļa lomā – lauksaimnieks
Kā seriāla tapšanas aizkadros atklājuši abi «Karavadoņa» idejas autori, ierosme izstāstīt karaļa Kamehamehas I, kurš apvienoja karojošās Havaju salas un izveidoja Havajas karalisti, stāstu radusies jau pirms desmit gadiem. Sākotnēji bija domāts, ka karaļa lomā būs pats Momoa, bet viņš sapratis, ka tai nav piemērots. «Ja Havaju salu vēsturē populārākais cilvēks ir Kamehameha I, tad viņa valdīšanas laikā populārākais havajietis pasaulē bija Kaʻiana,» «Karavadoņa» aizkadru video stāsta Sibets. Tā nu likumsakarīgi Momoa uzņēmies šī cīnītāja un pasaules apceļotāja lomu. Kamehamehas I lomai izvēlēts Kaina Makua, kurš nemaz nav aktieris, bet gan lauksaimnieks – Momoa viņu sastapis kādā ceļojumā Kauai salā un ātri vien novērtējis kā piemērotu iecerētajai «visu karaļu karaļa» lomai. Makua gan sākotnēji nav piekritis, bet pēc neatlaidīgas pierunāšanas teicis jāvārdu iespaidīgajam projektam.
Paši seriāla veidotāji atzinuši, ka šis ir vērienīgākais, ko jebkad darījuši. Tam ir grūti nepiekrist – jau pirmajā sērijā skatītājus apbur pats Momoa, demonstrējot havajiešu tradicionālo haizivju medību praksi, kas drīzāk atgādina ainu no vesterna, tikai trakojoša savvaļas zirga vietā Momoa ar laso savalda haizivi, ko pēc tam nogalina, lai pabarotu savus tautiešus. Iespaidīgas ir arī kauju ainas, bet detaļu cienītāji novērtēs tērpus un autentisko vidi, ko centusies radīt «Karavadoņa» komanda.
Šis gan nav stāsts tikai par vīriešiem, lai gan, kā jau ierasts pasaules iekarojumu vēsturē, tie dominē arī šajā vēstījumā. Spilgta un pamanāma ir Kaʻahumanu, kuras loma uzticēta jaunzēlandiešu aktrisei Lusianai Bjukenenai. Viņas seju un aktiermeistarību noteikti atpazīs seriāla «Nakts aģents» skatītāji – šajā populārajā «Netflix» seriālā viņa tēloja kiberdrošības uzņēmēju Rozu Larkinu, kura kopā ar galveno varoni, FIB aģentu Pīteru Sazerlandu darīja visu, lai atklātu viņas vecāku slepkavību un atmaskotu netaisnības ASV varas gaiteņos. «Karavadoņa» stāstā Bjukenenas pārliecinoši atveidotais tēls iemieso sievietes cīņu par brīvību un iespējām pašai lemt savu likteni patriarhālajā sabiedrībā, un viņas tēlojumu atzinīgi novērtējuši gan skatītāji, gan kritiķi.
Gribētos teikt, ka šis seriāls nav vienkārši izklaide, bet kādam, iespējams, kalpos kā dzinulis vairāk papētīt Havaju salu vēsturi, aiz mums tik ierastajām košajām tūristu bildēm ieraugot Havaju salu daudzšķaitnaino vēsturi. Stāstā, ko daži kritiķi jau steiguši dēvēt par episku, ir viss – stindzinošas cīņu ainas, alkatība, pārcilvēcīga varaskāre un nodevība, ko līdzsvaro drosme, upurēšanās un uzticība sev, skaisti dabas skati, detaļās noslīpēts ieskats Havaju salu un to iedzīvotāju vēsturē, kas vairumam no mums ir maz zināma, autentiski tērpi, laba aktierspēle, līdzpārdzīvojums. Jā, mūsdienu steidzīgajā informācijas dunā tas prasa iedziļināšanos un neļauj paralēli spaidīt mobilā telefona pogas, bet to arī šādi gruntīgi stāsti par cilvēkiem, kas cīnījās par to, kam tic, ir pelnījuši.