Jauna gumijas zābaku kolekcija, ko iedvesmojusi pati Velsas princese Ketrīna
Velsas princese Ketrīna pārgājieniem un dažādām rudens āra aktivitātēm bieži izvēlas gumijas zābakus. Viņa iecienījusi “Le Chameau” darinātos apavus. Šis zīmols nesen laidis klajā jaunu kolekciju, kas ideāli piemērota lietainajiem rudens dienām laukos, turklāt iedvesmojies tieši no princeses iecienītā zābaku modeļa.
Kad rudens strauji tuvojas un lietus draud saslapināt visas mūsu iecienītās āra aktivitātes, labam zābaku pārim ir liela nozīme. Galvenais, lai kājas būtu siltas (un sausas!) – kā reiz teica viens populārs filmu varonis. Taču praktiskums un stils noteikti nav pretrunā viens ar otru, kā to pierāda Keitas Midltones iecienītie “Le Chameau” zābaki.
Velsas princese ir redzēta nēsājot zīmola 180 mārciņas vērtos zaļos “Vierzon” gumijniekus vēl pirms pievienojās karaliskajai ģimenei, tādējādi padarot tos par neatņemamu viņas āra stila sastāvdaļu. Tagad, sagaidot jauno rudens sezonu, “Le Chameau” ir uzsācis pavisam negaidītu, bet pilnīgi loģisku sadarbību, izveidojot kolekciju sadarbībā ar “National Trust”.
Princese Ketrīna un gumijas zābaki
“National Trust” ir Lielbritānijā dibināta bezpeļņas organizācija, kas nodarbojas ar vēsturisko ēku, dabas rezervātu un kultūras mantojuma aizsardzību, un tās darbība bieži ir saistīta ar karalisko ģimeni. Tā ir viena no vadošajām organizācijām, kas veltīta vides saglabāšanai un vēsturiskā mantojuma aizsardzībai, piedāvājot sabiedrībai iespējas piedalīties dažādos saglabāšanas projektos un aktivitātēs.
“Le Chameau X National Trust” sadarbībā tapušajā kolekcijā atrodami gumijnieki, kādus iecienījusi Velsas princese, tikai nedaudz uzlabotākā versijā. Siltinātie “National Trust Vierzon Jersey” apavi tirdzniecībā pieejami par 220 sterliņu mārciņām.
Jaunais zābaku modelis ir zīmola līdz šim ilgstpējīgākais. Tam ir džersija oderējums, kas izgatavots no organiskās kokvilnas un pārstrādāta poliestera. Apaviem ir izņemamas antibakteriālas zolītes, kas veidotas no pārstrādātiem materiāliem. Pat regulējamās siksnas ir izgatavotas no 100% pārstrādātām pudelēm, un 10% no katra pirkuma tiek novirzīti tieši “National Trust”, lai atbalstītu fonda saglabāšanas darbus.
Zīmola “Le Chameau” jaunais gumijnieku modelis ir pieejams tumši zaļā krāsā, kas ir ļoti līdzīgs princeses Ketrīnas iecienīto zābaku krāsai un apavu priekšpusē ir unikāls “Le Chameau X National Trust” logotips.
Kolekcijā atrodami zābaki kā sievietēm, tā vīriešiem. Iespējams arī iegādāties 35 sterliņu mārciņu vērtu zābaku somu, kas ne tikai aizsargā jaunos apavus no bojājumiem, bet arī palīdz saglabāt tīru automašīnu un māju no dubļiem, kurus varat atnest līdzi pēc saviem piedzīvojumiem dabā. Zābaki ir absolūti ūdensizturīgi un pilnībā oderēti, lai nodrošinātu, ka jūsu kājas paliek siltas un sausas. Tie būs piemēroti jebkurām peļķēm, dubļiem un kritušām lapām, ko varētu nākties sastapt drēgnajos rudens mēnešos. Ja tie ir pietiekami labi princesei Ketrīnai, tad noteikti būs gana labi arī citiem!