Bavārijas iedzīvotājiem neļauj gulēt nepārtraukti skanošs durvju zvans. Jokdaris izrādās... kailgliemezis
Šis gadījums Bavārijā, Dienvidvācijā, noteikti iekļūst dīvaināko ziņu topā! Iedzīvotāji naktī izsaukuši policiju, jo viņus traucējis nepārtraukti zvanošs durvju zvans. Sākumā likās, ka tas varētu būt kāds jauniešu joks, bet izrādījās, ka “vainīgais” bija… kailgliemezis.
Kailgliemezis, slīdot pa zvana plāksni augšā un lejā, bija izraisījis tādu trokšņu vilni, ka dusmīgie iedzīvotāji tika izrauti no savām gultām pēc pusnakts. Policisti, ierodoties notikuma vietā, konstatēja, ka pie durvīm neviena nav, taču tuvāk aplūkojot zvanu, tika atklāts mazais traucētājs.
“Mēs parasti neatbildam uz zvaniem pēc 10 vakarā, tāpēc, kad tas sāka skanēt, mēģināju to ignorēt. Domāju, ka tie varētu būt bērni no pretējās mājas,” stāstīja vietējā veikala pārdevēja Lisa.
Bet tad viņas māsīca, kas dzīvo augšstāvā, piezvanījusi un jautājusi, vai viņu zvans arī skan, jo viņas zvans skanot bez apstājas. Tā nu iedzīvotāji kļuva aizvien nemierīgāki un nolēma piezvanīt policijai.
Kopā ar policiju viņi atklāja, ka vainīgais ir kailgliemezis, kas slīdējis pa durvju paneļa virsmu, atstājot redzamas gļotu pēdas, kas bija aktivizējis sensorus. Policisti savāca nakts miera traucētāju un palaida to viņa dabiskajā vidē.