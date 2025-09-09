“Prāta Vētra” kļūst par Pērnavas vēstnešiem Latvijā
Populārā latviešu grupa “Prāta Vētra” kļuvusi par Pērnavas pilsētas un apriņķa oficiālās tūrisma mārketinga organizācijas “Visit Pärnu” vēstnešiem Latvijā. Sadarbības mērķis ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar visu aizraujošo, ko piedāvā Igaunijas vasaras galvaspilsēta, un iedvesmot biežāk doties ciemos pie kaimiņiem Igaunijā.
Sadarbības ietvaros grupas dalībnieki – Renārs Kaupers, Māris Mihelsons, Jānis Jubalts un Kaspars Roga – dosies iepazīt dažādus Pērnavas reģiona piedāvājumus.
“Prāta Vētra” būs redzama aizraujošos un vizuāli spilgtos video stāstos, kuros ikviens varēs atklāt gan Pērnavas pilsētu, gan tās apkārtni. Grupa ciemosies Allikukivi vīna darītavā, atrakciju parkā “Lotes zeme”, sacīkšu trasē “Porsche Ring”, Pērnavas līča golfa laukumā, pilsētas koncertzālē, restorānā “Villa Wesset”, kā arī satiks Pērnavas pilsētas orķestri.
“Prāta Vētra”: “Mēs esam patiesi pagodināti, ka Visit Pärnu izvēlējusies mūs par saviem vēstnešiem! Šovasar devāmies rotaļīgā misijā uz Pērnavu, lai atrastu ideālo koncertvietu. Varbūt kāds muzikāls pārsteigums mūs visus sagaida 2026. gadā?”
Sadarbība ilgs līdz 2026. gada rudenim un ir kļuvusi par līdz šim visapjomīgāko un ilgāko mārketinga kampaņu “Visit Pärnu” vēsturē.
“Prāta Vētras” Pērnavas piedzīvojumu filmēšanas laikā kā vizuāls un muzikāls elements izmantotas īpaši apgleznotas klavieres. Tās spēlēja gan grupa, gan igauņu mūziķis NOËP, kuru amizanto satikšanos skatītāji šoruden varēs iepazīt vienā no videostāstiem. Patlaban šis unikālais instruments kā īpašais grupas un Pērnavas sadarbības simbols apskatāms “Hedon SPA & HOTEL”.
Interesanti fakti par Pērnavu:
- Pērnava ir populārākā Igaunijas kūrortpilsēta, un oficiāli tiek dēvēta par Igaunijas vasaras galvaspilsētu;
- Pērnavā ir senas un tūristu iecienītas SPA tradīcijas. Pirmās ārstnieciskās dūņu vannas tur tika piedāvātas jau 19. gadsimtā;
- Tieši Pērnavā 1918. gada 23. februārī pirmo reizi publiski nolasīts Igaunijas neatkarības manifests;
- Pērnavas apriņķis – piekraste un tuvāko mitrāju teritorijas ir nozīmīgs putnu migrācijas ceļš, tādēļ dabas un pastaigu takās var sastapt putnu vērotājus no visas Eiropas;
- Pilsēta dibināta jau 13. gs. un bijusi viena no vecākajām Hanzas savienības ostām Baltijas reģionā, tomēr šeit var piedzīvot arī plašu mūsdienu kultūras un aktīvās atpūtas pieredzi – koncertus un festivālus, teātra izrādes, labbūtības retrītus un citus ģimenēm draudzīgus labumus.