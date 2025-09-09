Stop! Kuram tad īsti pieder vārds "braliukas"? Komisks skaidrojums
Kādā video sieviete mēģina noskaidrot, kurai valodai – latviešu vai lietuviešu – pieder vārds “braliukas”.
Video autore, satura veidotāja no Lietuvas Karolīna (Karolina Kriukelytė Slavinskienė), publicē izklaidējošu saturu par atšķirībām starp latviešu, lietuviešu un igauņu valodu.
Savā jaunākajā video viņa cenšas saprast, kurai valodai pieder vārds “braliukas”. Video sākumā, atveidojot Lietuvu, viņa saka: “Ļoti jauki, ka mēs viens otru saucam par braliukas, tik mīlīgs vārds latviešu valodā.”
Pēc tam ekrāna labajā pusē parādās viņa, kā Latvija un jautā: “Es domāju, ka tas ir vārds lietuviešu valodā? Kā tu saki "brālis"?" Uz to "Lietuva" atbild: "Broliukas." Tad "Lietuva" piebilst: "Tātad neviens no mums ikdienā nesaka braliukas?"
Komentāros cilvēki raksta, ka visu dzīvi bija domājuši, ka tas ir vārds lietuviešu valodā. Citi uzsver, ka tas ir foršs "mikss", savukārt kāds min, ka latvieši vienkārši nespēja izrunāt burtu "o", tāpēc “broliukas” kļuva par "braliukas" un arī par "braļukas", jo mazais brālītis latviešu valodā ir "brāļuks".