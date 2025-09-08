Princis Harijs ieradies Apvienotajā Karalistē; Viljams stingri noraida jebkādu satikšanās iespēju
Saseksas hercogs princis Harijs ir atgriezies dzimtenē, lai piedalītos ikgadējā “WellChild” balvu pasniegšanā. Tā ir viņa pirmā vizīte Lielbritānijā kopš aprīļa, kad viņš zaudēja skaļo tiesas procesu par nodokļu maksātāju apmaksātu drošības aizsardzību.
Hercogu pirmdienas rītā pamanīja izlidojam no Losandželosas Starptautiskās lidostas. Viņa sieva Megana Mārkla šai vizītei nepievienojās, paliekot Kalifornijā ar abu bērniem Ārčiju un Lilibetu.
Īsās vizītes laikā memuāru “Liekais” autors, iespējams, tiksies ar savu atsvešināto tēvu, karali Čārlzu. Ja baumas par izlīguma tikšanos piepildīsies, tā būs viņu pirmā klātienes saruna pēc 20 mēnešiem.
Tomēr Harijs — kura vizīte sakrīt ar karalienes Elizabetes II nāves trešo gadadienu — netiksies ar savu brāli, princi Viljamu. Tiek ziņots, ka Velsas princis ir pilnībā noraidījis jebkādu iespēju samierināties, aizpildot savu darba kalendāru ar oficiāliem pienākumiem tieši tajās dienās, kad Harijs uzturas Apvienotajā Karalistē.
Kensingtonas pils paziņoja, ka nākamajam karalim pirmdien, otrdien un trešdien paredzēta virkne oficiālu iznācienu, kas pārklājas ar Harija diviem apstiprinātajiem pasākumiem. Tikšanās starp brāļiem jau iepriekš šķita maz ticama, jo viņi nav runājuši vairākus gadus. Avoti norāda, ka Viljams arī noraidījis brāļa aicinājumu aprunāties un stingri iebildis pret jebkādu Harija tikšanos ar karaliskās ģimenes locekļiem.
“Tur ir uzticības problēmas, bet karalis ilgojas pēc sava dēla [Harija],” laikrakstam The Post sacīja monarha bijušais personīgais sulainis Grants Herolds. “Viljams ir nobažījies, ka Harijs ar saviem izteikumiem varētu to atkal izmantot savā labā... kā viņš jau iepriekš darījis. Diemžēl viņi viņam neuzticas. Žēl, jo Harijs to vēlas,” viņš piebilda.
Pirms Harija ierašanās tika ziņots, ka hercogs sastādījis prasību sarakstu monarhijai, kas pils darbiniekus atstājis šokā. Pēc slavenību publicista Roba Šutera teiktā, tajā minēti vairāki nosacījumi: “pilna drošība” viņam un ģimenei, “preses kontrole”, ko koordinētu Bekingemas pils, kā arī tas, lai Saseksas hercogiene tiktu oficiāli uzrunāta kā Viņas Karaliskā Augstība, “pilnā apjomā ar reveransiem un galvas noliekšanu viņas priekšā”.