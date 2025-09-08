Pirms aiziešanas mūžībā karaliene Elizabete II saskārās ar Harija un Meganas vēsumu
Princim Harijam un Meganai Mārklai pārmests, ka viņi pēdējos gados pirms karalienes Elizabetes II nāves 2022. gadā viņu ignorējuši.
2019. gadā Saseksas hercogs un hercogiene joprojām bija aktīvi karaliskās ģimenes locekļi, taču kāds karaļnama autors norāda, ka viņi jau bija sākuši attālināties no ģimenes.
Tas saistīts ar to, ka 2019. gadā, kad viņiem bija piedzimis dēls princis Ārčijs, pāris atteicās no diviem karalienes ielūgumiem pievienoties ģimenei īpašos pasākumos. Dažus mēnešus vēlāk, 2020. gada sākumā, viņi pavisam atteicās no karaliskajām saistībām.
Viena no reizēm bija karaliskās vasaras brīvdienas Balmoralā, Skotijā, bet otra — Ziemassvētki Sandringemā. Lai gan iepriekš Harijs un Megana abos pasākumos bija piedalījušies, 2019. gadā ar jaundzimušo dēlu viņi tur nepievienojās.
Kā iepriekš ziņojis The Mirror, karaļnama eksperts Roberts Leisijs skaidrojis, ka pāris atteicies no Ziemassvētku ielūguma, jo vēlējies svinēt svētkus Kanādā — tā kļuva par viņu pēdējo Ziemassvētku sezonu kā aktīviem karaliskās ģimenes locekļiem.
Komentējot šos atteikumus 2019. gadā, Leisijs sacīja: “Papildus tam, tuvojoties Ziemassvētku brīvdienām, Harijs un Meghan karalieni ignorēja jau otro reizi. Viņi vasarā nebija devušies uz Balmoralu, un nolēma arī nesvinēt Jaungada brīvdienas Sandringemā.”
Šī atteikšanās no ielūgumiem varēja būt signāls tam, kas notika vēlāk — 2020. gadā pāris galīgi atteicās no karaliskā darba. Pēc tam Harijs un Megana pārcēlās uz Kaliforniju, kur viņi šobrīd dzīvo plašā īpašumā.
Gadu pēc pārcelšanās viņi pasaulē sagaidīja meitu princesi Lilibetu, kurai tagad ir četri gadi. Tiek plaši ziņots, ka karaliene savas dzīves laikā Lilibetu — kura tika nosaukta viņas vārdā — satika tikai dažas reizes, pirms 2022. gadā aizgāja mūžībā.