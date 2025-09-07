FOTO: Dzintaru koncertzālē krāšņi aizvadīts vasaras sezonas noslēguma koncerts

Vasaras sezonas noslēguma koncerts Dzintaru koncertzālē
6. septembrī Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas noslēguma koncertā Latvijā atgriezās pasaulē atzītā grupa "DAGAMBA".
Sestdien, 6. septembrī, ar grupas "DAGAMBA" uzstāšanos, Dzintaru koncertzāle noslēgusi savu vasaras sezonu.
Koncertā grupa sniedza klausītājiem grandiozu muzikālo piedzīvojumu kopā ar īpaši šim notikumam izveidotu Festivāla simfonisko orķestri. Pasākuma viesus priecēja arī stilu sajaukums - oriģinālas interpretācijas ar rokmūziku ar klasikas elementiem.
Aizvadītājā sezonā grupa piedzīvojusi vairākus spilgtus notikumus ar 11 pilsētu turneju Ķīnā – tas bijis lielākais solokoncertu maršruts, kādu jebkad īstenojis Latvijas ansamblis vienā valstī. Publika no Čindao līdz Sjiaņai piedzīvoja “Bach Against the Machine” uguņošanu un kopā ar mūziķiem dziedāja Bēthovena “Odu priekam”.
2024. gada novembrī DAGAMBA piedzīvoja triumfālu debijas koncertu leģendārajā Ņujorkas “Town Hall”, kas bija unikāls notikums ne tikai grupai DAGAMBA, bet arī neatkarīgajiem mūziķiem un mūzikas grupām no Latvijas kopumā. Šajā slavenajā zālē uzstājušies tādi mākslinieki kā Selīna Diona, Bobs Dilans, Vitnija Hjūstone, Lūiuss Ārmstrongs, Sergejs Rahmaņinovs, Čārlijs Pārkers un daudzas citas izcilas personības.
Grupu "DAGAMBA" 2011. gadā izveidoja čellists Valters Pūce. Viņam pievienojās bērnības draugs, čellists Antons Trocjuks. Pēc pāris gadiem eksperimentējot ar dažādiem mūzikas stiliem un instrumentiem, viņi satika pianistu Daini Teni. 2016. gadā, grupai pievienojās bundzinieks Artūrs Jermaks.
Visjaunākā grupas dalībniece, kontrabasiste Alise Broka, grupai pievienojās 2020. gadā. Gadu gaitā "DAGAMBA" ir uzstājusies vairāk nekā 15dažādās valstīs. Visi 6 DAGAMBAS studijas albumi ‘‘New life’’ (2012), ‘‘Recycled’’ (2015), ‘‘Seasons’’ (2016), ‘‘#LudwigVanRammstein’’ (2017), ‘‘DAGAMBA feat Tchaikovsky’’ (2019) un ‘‘Bach Against the Machine’’ (2023) ir ieguvuši nominācijas Latvijas “Grammy” jeb Zelta mikrofonā, turklāt ‘‘#LudwigVanRammstein’’ albums bija laureāts nominācijās Labākais albuma dizains un Labākais instrumentālās mūzikas albums.