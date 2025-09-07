Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš uz laukuma un ikdienā
Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš laiku lokos.
Sandis Ozoliņš ierauts vairākās tiesvedībās
Nesen Zemgales rajona tiesa Tukumā skatīja bijušā hokejista Sanda Ozoliņa prasību pret partneri golfa biznesā žurnālistu Armandu Puči par parāda piedziņu.
Kad pirms vairāk nekā 25 gadiem toreizējam Nacionālās hokeja līgas spīdeklim Sandim Ozoliņam radās doma par golfa laukuma izveidi Rīgā, viņš kopā ar sporta žurnālistu Armandu Puči ķērās pie ieceres īstenošanas, izveidojot Latvijā pirmo 18 bedrīšu golfa laukumu "Ozo golfa klubs" Ķīšezera krastā. Laukumu atklāja 2002. gadā, un to apsaimnieko SIA "Golfs & karti", kam īpašnieki ir Sandis Ozoliņš un Armands Puče – Sandim pieder 90 procenti uzņēmuma, bet Armandam 10 procenti, turklāt Puče visu šo laiku bija "Ozo golfa" kluba direktors, atgādina žurnāls "Kas Jauns".
Tā tas turpinājās līdz 2022. gada pavasarim, kad Ozoliņš vairs neatrada vietu hokeja lauciņā un nolēma pievērsties tikai savam golfa laukumam. Sandis kļuva par uzņēmuma direktoru, nomainot amatā līdz tam strādājošo Armandu Puči, kurš gan saglabāja savas uzņēmuma daļas. Bet nu pēc trim gadiem abi biznesa partneri uzsākuši aktīvu tiesvedību.
Vispirms Armands Puče bija vērsies Ekonomisko lietu tiesā, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem SIA "Golfs & karti" 2024. gada 28. oktobra dalībnieku sapulces lēmumus, norādot, ka sapulcē nepiedalījies un nav balsojis, jo par sapulci viņam netika paziņots, kā arī pieņemtie lēmumi esot pretēji Pučes tiesībām un interesēm. Tiesa apmierināja Pučes prasību – atzina par spēkā neesošiem sapulcē pieņemtos lēmumus par grozījumu izdarīšanu uzņēmuma statūtos. Augstākā tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību šajā lietā, un spriedums stājies spēkā. Interesanti, ka tiesā bija nonākusi vēl viena lieta, kur kāds no uzņēmuma dalībniekiem lūdza atzīt par spēkā neesošu uzņēmuma sapulces lēmumu, taču šo prasību tiesa 2025. gada 30. jūnijā noraidīja.
Nu sākusies cita tiesvedība. Šoreiz Sandis Ozoliņš vērsies pret Armandu Puči par parādu piedziņu. Pirmā tiesas sēde jau notika, taču spriedums vēl nav pieņemts, lietas izskatīšana turpināsies nākamajās tiesas sēdēs. Tajā pašā laikā arī Puče ir vērsies tiesā pret Ozoliņu par parāda piedziņu! Bet šī nav vienīgā Sanda Ozoliņa tiesāšanās. Pavisam drīz Rīgas rajona tiesa turpinās skatīt sporta zvaigznes bijušās sievas Sandras Ozoliņas prasību par naudas piedziņu, kapitāldaļu reģistrēšanu un prasības nodrošinājumu. Ozoliņu laulība tika šķirta 2011. gada 17. februārī, bet tagad bijušais pāris tiesājas, un Sandra Ozoliņa no bijušā vīra pieprasa 1 641 909,58 eiro.
Šī tiesvedība ilgst kopš 2022. gada, tajā tiesa jau lēmusi iesaldēt Sanda Ozoliņa īpašumu Kalnsētas – māju un zemi Baltezera krastā. Tagad īpašums, kas sastāv no 1,616 hektārus liela zemesgabala, divām dzīvojamām mājām un divām saimniecības ēkām, nonācis izsolē. Pirmajai izsolei sākumcena tika noteikta 650 000 eiro, un dalībniekiem bija jāpiesakās līdz 25. augustam. Bet, ja īpašums netiks pārdots, otrajā izsolē sākumcena tiks samazināta līdz 520 000 eiro. Un, kā liecina neoficiāla informācija, pirmajā izsolē neviens nav pieteicies, drīzumā tiks izsludināta otra, kur īpašuma sākumcena būs jau par 130 tūkstošiem zemāka. Starp citu, pats Ozoliņš pirms dažiem gadiem, pirms vēl tiesa lēma iesaldēt viņa īpašumu, bija izlicis to pārdošanā par 750 000 eiro.