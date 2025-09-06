"Mēs nosvinējām!" Miranda Kera pirmo reizi publiski komentē bijušā vīra Orlando Blūma un Keitijas Perijas šķiršanos
Topmodele Miranda Kera pirmo reizi izteikusi komentāru par Keitijas Perijas un Orlanda Blūma negaidīto šķiršanos, par ko pāris paziņoja šā gada jūnijā. Blūms bija Keras pirmais vīrs un ir abu kopīgā dēla Finna tēvs.
Miranda Kera (42) pirmo reizi publiski izteikusies par savu bijušo vīru Orlandu Blūmu (48) un viņa neseno šķiršanos no saderinātās amerikāņu popzvaigznes Keitijas Perijas (40).
Orlando un Keitija sāka satikties 2016. gadā un 2019. gada Valentīndienā aktieris bildināja savu izredzēto. Šogad jūnijā viņi paziņoja par šķiršanos pēc deviņiem kopā pavadītiem gadiem. Pāris audzina piecu gadu veco meitu Deiziju un turpina kopīgi rūpēties par viņu pēc šķiršanās.
Keitija Perija un Miranda Kera ir draudzenes
Šonedēļ viesojoties KIIS FM raidījumā "Kyle and Jackie O Show", Miranda raksturoja šķiršanos kā draudzīgu, pirmo reizi publiski atklājot savas izjūtas par bijušā vīra izirušajām attiecībām ar Keitiju.
"Vai lēmums bija abpusējs?" pajautāja raidījuma vadītājs Kails Sandilands. Uz ko Miranda atbildēja: "Jā, un es viņus abus redzēju aizvadītajā nedēļas nogalē. Mēs svinējām [viņu meitas] Deizijas dzimšanas dienu. Mēs esam viena liela, laimīga ģimene. Keitija ir lieliska, es viņu mīlu. Un, protams, arī Orlando."
Miranda Kera, kurai ar Blūmu ir kopīgs 14 gadus vecs dēls Flinns, uzsvēra, cik svarīgi ir uzturēt pozitīvas attiecības pēc šķiršanās, īpaši, ja ir iesaistīti bērni. "Ja pastāv dusmas, tās tikai kaitē tev pašam," viņa norādīja.
Keitija Perija un Orlando Blūms atpūšas Grieķijā 2021. gada jūnijā
Pārim pietuvināts avots iepriekš izdevumam “Us Weekly” pastāstījis, ka šķiršanās bija "draudzīga" un "bez skandāliem". Zinātājs piebilda, ka Keitija jūtas apbēdināta, bet tajā pašā laikā arī "atvieglota, ka nav jāpiedzīvo vēl viens šķiršanās process, jo tas bija sliktākais posms viņas dzīvē." Iepriekš popzvaigzne bija precējusies ar britu komiķi Raselu Brendu.
Pirms publiskā paziņojuma par šķiršanos, Orlando un Ketija izīrējuši savu 30 miljonus dolāru vēroto Montesito īpašumu aktierim Krisam Pratam un Ketrīnai Švarcenegerei. Pāris dzīvo atsevišķi jau kopš Keitijas koncertturnejas “Lifetimes” sākuma šā gada aprīlī.
Pirmās runas par Perijas un Blūma romantiskajām attiecībām parādījās 2016. gada janvārī, kad abas zvaigznes kopā apmeklēja ballīti, kas notika pēc “Zelta globusa” pasniegšanas ceremonijas. Attiecību sākumposmā Orlando vārds nonāca ziņu virsrakstos, kad aktieris bija redzēts kails Sardīnijas pludmalē kopā ar Keitiju. Pēc īsa šķiršanās perioda 2017. gadā viņi atjaunoja attiecības, un 2019. gada Valentīndienā Blūms izteica dziedātājai bildinājumu, pasniedzot gredzenu, kura vērtība tika lēsta 5 miljonu ASV dolāru apmērā. 2020. gadā pāris sagaidīja meitu Deiziju, kas Keitijai ir pirmais bērns, bet Orlando – otrais.
Pēc baumām par šķiršanos, ko pamudināja Keitijas noslēpumainie izteikumi koncertos, vasarā pāris oficiāli apstiprināja, ka viņu mīlas stāsts ir beidzies. Paziņojumā norādīts, ka pēdējos mēnešos abi ir koncentrējušies uz kopīgu vecāku lomu. “Viņi turpinās būt redzami kopā kā ģimene, jo viņu kopīgā prioritāte ir – un vienmēr būs – audzināt meitu ar mīlestību, stabilitāti un savstarpēju cieņu,” bija teikts paziņojumā.
Pēdējā laikā Keitijas vārds romantiski saistīts ar Kanādas bijušo premjerministru Džastinu Trudo (53). Runas parādījās pēc tam, kad abi šā gada jūlijā redzēti kopā baudām vakariņas pēc Perijas koncerta Monreālā. Amerikāņu mediju aģentūra TMZ publicēja vairākas fotogrāfijas, kurās Keitija un Džastins redzami “Le Violon” restorānā, bet dažas dienas vēlāk fani atpazinuši politiķi popzvaigznes koncertā.
Kāds vārdā nenosaukts Perijai un Trudo pietuvināts informācijas avots portālam “Daily Mail” norādījis, ka popzvaigzne un bijušais Kanādas premjers ir tikai draugi. „Viņa šobrīd nav gatava sākt ar kādu satikties, viņai jāatvēl laiks sev un jāturpina dziedēt sirds pēc šķiršanās no Orlando,” paskaidrojis paziņa. „Viņi ir ieinteresēti viens otrā, taču būs nepieciešams laiks, lai redzētu, kur tas novedīs,” žurnālam “People” izteicies cits avots.