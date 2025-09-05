Makolijs Kalkins atklāj, ka Džons Kendijs bija pirmais, kurš redzēja, ka viņa tēvs ir briesmonis
Aktieris Makolijs Kalkins atklājis savu pieredzi, strādājot kopā ar nu jau mūžībā aizgājušo kolēģi Džonu Kendiju.
Kendijs nomira 43 gadu vecumā no sirdslēkmes 1994. gadā. Savas karjeras laikā Kendijs ar Kalkinu filmējās kopā divās filmās – "Onkulis Baks" un "Viens pats mājās".
Jaunajā Kolina Hanksa dokumentālajā filmā "John Candy: I Like Me" Kalkins atklāti runā par savu draudzību ar aizgājušo aktieri. Filmas pasaules pirmizrāde notika ceturtdien, 4. septembrī, kā atklāšanas filma 2025. gada Toronto Starptautiskajā filmu festivālā (TIFF).
“Manuprāt, viņam vienmēr bija lieliska intuīcija,” Kalkins atceras dokumentālajā filmā.
“Es domāju, ka viņš redzēja. Klausieties, vēl pirms slava sasniedza kulmināciju un "Viens pats mājās" trakums sākās, nebija grūti pamanīt, cik sarežģīts cilvēks bija mans tēvs. Tā nebija nekāda slepena lieta. Viņš jau bija briesmonis,” atklāja Kalkins.
Aktieris šo attieksmi nosauc par “liecību tam, kāds cilvēks viņš bija,” uzsverot, ka Kendijs “vienkārši rūpējās” par viņu filmēšanas laukumā. Viņš piebilda, ka jutis Kendija “tēvišķo” klātbūtni. “Tas nenotiek bieži. Patiesībā ar laiku tas notika arvien retāk,” saka Kalkins. “Es vēlos, lai man dzīvē būtu vairāk no tā. Ir svarīgi, ka es to atceros. Es atceros, ka Džons rūpējās, kad daudziem citiem tas nebija svarīgi.”
Gan Kalkins, gan viņa brālis Kīrans Kalkins iepriekš ir runājuši par savām, kā viņi paši apgalvo, toksiskajām attiecībām ar tēvu Kitu Kalkinu.
“Es domāju, ka tieši tāpēc tā ir viena no manām mīļākajām lomām, jo viņš tajā ielika daudz no sevis,” par filmēšanos "Onkulī Bakā" sacīja Kalkins. Viņš piebilda, ka, lai gan daži aktieri “nezina, kā vai arī negrib strādāt ar bērniem”, jo ar viņiem “ir sarežģīti sadarboties”, “Džons vienmēr bija ļoti laipns un patiesi labsirdīgs”.