Franču meco-soprāns Lea Desandra pirmo reizi uzstāsies Latvijā - 18. septembrī
2025. gada 18. septembrī Rīgā notiks ilgi gaidītais vienas no spilgtākajām Eiropas vokālistēm — franču meco-soprāna Leas Desandras — debijas koncerts Latvijā.
Kopā ar Ensemble Jupiter lutinista Tomasa Danforda vadībā viņa piedāvās programmu Songs of Passion — poētisku un emocionāli piesātinātu ceļojumu cauri angļu un itāļu vokālajai mūzikai no Džona Doulenda līdz Henrijam Pērsellam.Ar šo programmu mākslinieki ar lieliem panākumiem uzstājušies Zalcburgā, Eksānprovansā, Parīzē, Ņujorkā un citās pasaules muzikālajās metropolēs.
Lea Desandra ir jaunās paaudzes māksliniece — dziedātāja, dejotāja un aktrise. Dzimusi Parīzē itāļu izcelsmes ģimenē, viņa jau no bērnības apvienoja vokālās studijas ar baletu. Mācības Londonas Guildhall School of Music and Drama, dalība Eksānprovansas akadēmijā un projektā Jardin des Voix Viljama Kristi vadībā kļuva par viņas straujās starptautiskās karjeras sākumu. Šodien viņa uzstājas uz pasaules vadošajām skatuvēm — Parīzes operā, La Scala, Vīnes Staatsoper, Zalcburgas festivālā, Glaindbornā, Teatro Real un citur.
Desandra brīvi pārvietojas starp stilistiski un vēsturiski atšķirīgiem repertuāriem. Viņas skatuves lomas aptver Georga Frīdriha Hendeļa, Ektora Berlioza, Bendžamina Britena, Klaudio Monteverdi, Žaka Ofenbaha un Džovanni Pergolēzi darbus. Starp nozīmīgākajiem panākumiem — titullomas operās Orfeo ed Euridice, Dido and Aeneas, La Périchole, kā arī dalība konceptuālos, starpžanru iestudējumos, kuros mūzika apvienojas ar kustību un dzeju.
Svarīgu vietu viņas radošajā darbībā ieņem sadarbība ar Ensemble Jupiter un Tomasu Danfordu. Viņu kopīgā programma Songs of Passion ir guvusi nedalītu sajūsmu gan klausītāju, gan kritiķu vidū. Kā raksta OperaWire: “Desandras zemais reģistrs piepildās ar daudzām nozīmēm… meco-soprāns ar vieglumu augstajās notīs… patiesi dievišķi.”
Savukārt New York Classical Review uzsver: “Desandra intuitīvi pielāgo savu balsi dzejas tekstiem — te introspektīva, te viegli emocionāla. Viņas frāzējums — kā tauriņa kustība.”
Francijas laikraksts Le Monde raksturo viņu kā “mākslinieci, kura rada savu unikālo muzikālo kosmosu”.
Viņas albums Amazone, izdots Warner/Erato paspārnē, saņēmis augstu novērtējumu tādos vadošos medijos kā Gramophone, Diapason un Le Figaro, kā viena no nozīmīgākajām vokālajām ierakstu publikācijām pēdējos gados.
Leas Desandras uzstāšanās Rīgā būs ne tikai viņas debija Latvijā, bet arī izcila iespēja piedzīvot vienu no oriģinālākajām šīs sezonas koncertprogrammām. Koncerts ar Ensemble Jupiter solās būt ne vien izsmalcināta baroka mūzikas interpretācija, bet arī dzīva, mūsdienīga un emocionāli bagāta mākslinieciska pieredze, kas pārkāpj žanru un laikmetu robežas.
Koncerts, kuru nedrīkst palaist garām! 18. septembrī Rīgas Kongresu namā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”.