Saderinājusies pašmāju aktrise Katrīna Kreile
Ar savu mīļoto vīrieti, grupas "Baritoni" dalībnieku Mārtiņu Strodu, saderinājusies pašmāju aktrise Katrīna Kreile.
"Viņa to vēl nezina, bet viņa teiks "jā" pēc saulrieta," video sociālajā tīklā "Instagram" pauž Katrīna.
"Es jau no deviņu gadu vecuma spēlēju Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrī, kino sāku tikai pirms diviem gadiem. Un tieši tur, teātrī, arī satiku Mārtiņu – pēc pirmizrādes viņš uzkāpa uz skatuves, lai man pasniegtu ziedus. Viņš mani bija noskatījis, jo caur dažādiem šoviem un mūzikas projektiem pazīst manu brāli Edgaru. Redzot, ka sociālajos medijos publicēju ziņu par gaidāmo pirmizrādi – spēlēju galveno lomu izrādē "Es mīlu tevi, vārnulēn", kas tapis pēc Arbuzova lugas "Taņa" motīviem –, Mārtiņš speciāli atbrauca uz Jelgavu, lai to noskatītos, un pārsteidza mani," stāsta Katrīna, atklājot, ka puķu pasniegšanas brīdī notikusi pirmā abu saskatīšanās.
"Jau pirmo reizi viņu ieraugot, sapratu, ka man viņš ļoti patīk. Tas tiešām bija ļoti skaisti! Šajā ziņā esmu vecmodīga romantiķe – man patīk iepazīties reālos apstākļos, nevis sociālajos tīklos. Un man joprojām ir lielas emocijas, atceroties šo brīdi," par savu iepazīšanos savulaik žurnālam "Kas Jauns" stāstīja Katrīna.