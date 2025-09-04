Šova "Lauku sēta" saimniecība "Bangotnes" un to saimnieki
Klāt šova "Lauku sēta" jaunā sezona - iepazīsties ar saimniekiem
No 5. septembra kanāla "TV6" skatītāji atkal varēs sekot līdzi šovam "Lauku sēta", kur 12 drosmīgiem censoņiem nāksies krietni pasvīst, lai izturētu līdz finālam un pretendētu uz līdz pat 10 000 eiro lielu balvu. Šoreiz darbība norisināsies pavisam neparastā vietā – vēsturiskās ūdensdzirnavās "Bangotnes", kur saimnieko kurzemnieki Andris un Margita Tambergi.
Jaunā sezona nesīs daudz pārsteigumu – tā būs pāru sezona, kurā dalībniekiem nāksies strādāt kopā ar nejauši izvēlētu pārinieku. Pretējā gadījumā draud vieta uz sliņķu sola! Tomēr uzvarētājs būs tikai viens un balvā viņu sagaida līdz pat 10 000 eiro.
Izvēlētā saimniecība nav klasiska lauku sēta ar lopiem, siltumnīcām un ābeļdārzu – tās ir senas dzirnavas ar īpašu reljefu un vēsturisku auru. “Bangotnes” celtas 1840. gadā, bet atrastās senās monētas liecina, ka šeit saimniekots krietni agrāk. Kad 2019. gadā Andris un Margita kļuva par dzirnavu īpašniekiem, ēkai nebija ne jumta, ne logu, ne durvju, bet viņi noticēja, ka vietai ir lemts atdzimt, un soli pa solim sāka to atjaunot.
Abi saimnieki ir lieli “Lauku sētas” fani un ilgi sapņojuši uzņemt šovu savās mājās. Tagad viņu sapnis piepildījies, un dalībniekus sagaida darbi ar vērtību – pagraba iztīrīšana no kultūrslāņa, pagalma sakopšana, tiltiņa pārbūve pāri strautiņam un pat akas dekoratīva apmūrēšana. Tā ir iespēja pielikt savu roku, lai dzirnavas reiz atkal iemirdzētos visā savā godībā.
Andris un Margita uzsver – viņiem patiesi nepieciešamas palīdzīgas rokas, jo līdz šim atjaunošanas darbi virzīti uz priekšu galvenokārt pašu spēkiem. Tagad viņi dalīsies savā pieredzē ar “Lauku sētas” dalībniekiem un skatītājiem visā Latvijā, ļaujot redzēt, kā smags darbs un neatlaidība pārtop skaistā rezultātā.