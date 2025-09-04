FOTO: mūzika, sarunas un dzērieni - LNOB sāk sezonu ar spožu svētku vakaru

Kultūras mīļi ierodas uz sezonas atklāšanu Latvijas Nacionālajā operā un baletā
To veidoja Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš, Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs Aivars Leimanis un režisore Elita Bukovska.
Koncerta pirmā daļa bija veltīta baletam - tajā tika izdejoti fragmenti no aizvadītās sezonas jauniestudējumiem Keneta Tindala baleta Kazanova un Aivara Leimaņa un Elzas Leimanes baleta Esmeralda. Solo partijas šajos fragmentos dejoja Sabīne Strokša, Jūlija Brauere, Annija Kopštāle, Gundega Guna Reinika, Kārlis Cīrulis, Viktors Seiko, Aleksandrs Osadčijs, Germans Ševčenko, Roberts Naje un citi. Fragmentos no baleta Kazanova bija iespēja iepazīt jauno vadošo baleta solistu Amiru Dodarhodžajevu. Emma Lagūna, Finians Patriks Heptings, Alisa Tomkoviča, Krista Štrausa, Eidens Viljams Konefrijs un Izabella Monastirska-Urtāne dejoja variācijas no klasiskajiem baletiem, kuros viņi debitēja aizvadītājā sezonā. Laikmetīgo baletu koncertā pārstāvēja Marko Gekes horogrāfija Ugunsputns, ko izdejoja Elza Leimane un Antons Freimans. Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģēja Mārtiņš Ozoliņš un Farhads Stade.
Koncerta otrā daļa Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā bija veltīta operai. Tajā skanēja mūzika no šajā sezonā gaidāmajiem jauniestudējumiem - Pjetro Maskanji operas Zemnieka gods, Rudžero Leonkavallo operas Pajaci un Džakomo Pučīni operas Bohēma. Atskatoties uz iepriekšējo sezonu uzvedumiem, koncerta programmā tika iekļauta mūzika no Frančesko Čilea operas Adriāna Lekuvrēra, Šarla Guno operas Fausts, Džuzepes Verdi operas Makbets, kā arī Johana Štrausa operetes Sikspārnis. Koncertā piedalījās solisti Jānis Apeinis, Andris Ludvigs, Rihards Millers, Jūlija Vasiļjeva, Rinalds Kandalincevs, Dana Bramane, Raimonds Bramanis, Inna Kločko, Rihards Mačanovskis, Tatjana Trenogina, Inga Šļubovska-Kancēviča, Artjoms Safronovs un Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris.
Skatītājiem koncertā bija iespēja pirmo reizi iepazīt jauno tenoru Mārtiņu Šmauksteli, kurš no šīs sezonas būs Latvijas Nacionālās operas solists, kā arī Teatro alla Scala jauno solistu akadēmijas šīgada absolventi - latviešu-ukraiņu soprānu Lauru Lolitu Perešivanu.
Koncertu vadīja Latvijas Nacionālā baleta vadošā soliste Alise Prudāne un operas solists Edgars Ošleja.