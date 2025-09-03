Princim Harijam ir slepena vīza, kas ļauj viņam dzīvot ASV mūžīgi
Šī gada sākumā tiesa nolēma, ka jautājumi par prinča Harija ASV vīzu ir privāta lieta. Tomēr jaunatklāti dokumenti liecina, ka viņam, iespējams, ir īpaša diplomātiskā vīza, kas ļauj dzīvot ASV bez ierobežojumiem, izraisot jaunu baumu vilni par viņa uzturēšanās tiesiskumu un iespēju palikt valstī uz mūžu.
Prinča Harija ASV vīza ir bijusi karsts temats, kopš viņš 2020. gada beigās pārcēlās uz ASV kopā ar savu amerikāņu sievu Meganu Mārklu. ASV domnīca vērsās pie tiesām, lai noskaidrotu, vai Saseksas hercogs bija norādījis savu narkotiku lietošanu veidlapā, pēc tam, kad viņš atzina, ka lietojis narkotikas savā sensacionālajā atmiņu grāmatā “Liekais”.
Heritāžas fonds vēlējās, lai Harija imigrācijas ieraksti tiktu padarīti publiski, jo narkotiku lietošana var būt pamats ASV valdības atteikumam piešķirt vīzu. Neskatoties uz to, ka tika apgalvots, ka jautājums ir sabiedrības interesēs, martā ASV tiesnesis nolēma, ka jautājumi par Harija vīzu ir privāti un nav jāatklāj sabiedrībai.
Tomēr Trampa administrācija ir atradusi jaunus dokumentus, kas liecina, ka Harijam ir tā sauktā "zelta biļetes" vīza – īpašs A-1 "Valsts vadītāja" dokuments. Šis ir reti sastopams diplomātiskās vīzas veids, kas tiek piešķirts ārzemju karalisko ģimeņu locekļiem.
Heritāžas fonda sākotnējais pieprasījums tika iesniegts ASV Iekšlietu ministrijai, taču jaunie dokumenti par princi Hariju ir atrasti citā iestādē – Valsts departamentā.
Imigrācijas eksperts sacīja, ka to var izskaidrot ar īpašu vīzas veidu – A-1 Valsts vadītāja dokumentu. Šī vīza ļauj cilvēkiem brīvi ieceļot un izceļot no ASV. Tā arī prasa zemāku drošības pārbaudi. "Valsts departaments izskata un piešķir A-1 vīzu ar minimālu Iekšlietu ministrijas līdzdalību," teica imigrācijas advokāte Melisa Čavina.
"Es gaidītu, ka princis Harijs katru savu dzīves gadu ir saņēmis A-1 vīzu. Ņemiet viņa vecumu un daliet ar pieciem, lai uzzinātu, cik daudz pieteikumu viņš ir iesniedzis (vai tika iesniegti viņa vārdā, kad viņš bija nepilngadīgs) – apmēram 8 pieteikumi. Katras vīzas termiņš ir pieci gadi, kas ļauj vairākas reizes iebraukt ASV."
"Katrā iebraukšanā būs atļauts uzturēties uz nenoteiktu laiku, ko sauc par “statusa ilgumu”, kas nozīmē, ka viņš var palikt līdz kļūšanai par Anglijas karali. Tas nozīmē, ka tas attiecas uz visu viņa dzīvi."
Viens eksperts norādīja, ka šāda veida diplomātiskā vīza būtu "zelta biļete" visiem iesaistītajiem, un tā ļautu hercogam "sēdēt šeit (ASV) mūžīgi".
Pagājušajā decembrī Harijs sacīja, ka viņam "patīk" dzīvot ASV un viņš plāno palikt tur uz visiem laikiem. Harija precīzais vīzas veids nav ticis atklāts, taču avoti, kas ir tuvi hercogam, ir norādījuši, ka viņš godīgi atbildēja uz savu pieteikumu.