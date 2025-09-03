Basketbola spēlē Jāņa Strēlnieka meita aizkustinoši pārsteidz Valsts prezidentu
Latvijas basketbola izlases maču ar Čehiju, kurā mūsējie uzvarēja ar 109:75, klātienē apmeklēja arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pēc mača viņš dalījās priekā par spēli un publiskoja arī kādu īpašu foto. "Esmu glītāks nekā dzīvē..." viņš komentēja attēlu.
Spēle ar Čehiju mūsu izlasei bija pēdējā grupu turnīrā, un tās rezultāts vairs neko neizšķīra - mūsējie jau tāpat bija tikuši astotdaļfinālā. Tas ļāva latviešiem spēlēt bez lieka stresa un publikai izbaudīt skaistus trīspunktu metienus.
Prezidents spēli vēroja, sēžot pirmajā rindā pāris metrus no laukuma malas, un pēc tās pozēja kopā ar Latvijas valstsvienības ilggadējo saspēles vadītāju Jāni Strēlnieku un viņa meitu Emmu. "Sirsnīgs paldies Emmai Strēlniecei par jauko veltījumu. Jāsaka, ka zīmējumā esmu glītāks nekā dzīvē…" sev raksturīgajā humora noskaņā komentēja Rinkēvičs.
Attēlā redzams, ka Emma uzzīmējusi sarkanbaltsarkano karogu, tam blakus prezidentu uzvalkā un ar kaklasaiti, savukārt labajā malā - oranžu basketbola bumbu. Uzrakstīti arī pateicības vārdi - "Paldies, ka atnācāt atbalstīt mūsu komandu!"
Emma ir Jāņa un Ievas Strēlnieku vecākais bērns. Ģimenē aug arī dēls Kristofers.
Jau ziņots, ka Rīgā no 27. augusta līdz 14. septembrim notiek Eiropas čempionāts basketbolā. Nākamā spēle Latvijas izlasei būs sestdien, 6. septembrī, kad mūsējie astotdaļfinālā sacentīsies ar Lietuvu. Spēles sākums pl. 18.30.
