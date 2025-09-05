Kima Kardašjana uzskata, ka bērniem nav jāuzdod mājasdarbi
Realitātes šova zvaigzne un četru bērnu māte Kima Kardašjana uzskata, ka bērniem nevajadzētu uzdot mājasdarbus.
"Bet es paskaidrošu, kāpēc. Bērni skolā pavada astoņas stundas dienā. Kad viņi atnāk mājās, viņiem vajadzētu nodarboties ar sportu, dzīvot savu dzīvi, pavadīt laiku ar ģimeni. Es uzskatu, ka mājasdarbus ir jāpilda skolā," teica Kardašjana, piedaloties Kai Cenata "Mafiathon 3" tiešraides šovā.
Kima Kardašjana ir četru bērnu māte, kuri dzimuši laulībā ar reperi Kanje Vestu: dēls Seints (9 gadi), Psalms (6 gadi), meita Norta (12 gadi) un Čikāga (7 gadi).
Tomēr ir tādi, kas neuzskata, ka Kima zina, kas ir vislabākais viņas bērniem. Nesen internets “saplosīja” viņu gabaliņos, kritizējot par to, ka viņa ļāva savai divpadsmit gadīgajai meitai iziet no mājām apspīlētā korsetē un mini svārkos. Cilvēki komentēja, ka tā nedrīkstētu ļaut ģērbties pusaudzei un izskatās, ka Nortai būtu 32 gadi. Tāpat tika minēts, ka nav skaidrs, kāpēc Kima ļauj savai meitai “ģērbties nepiedienīgi”.