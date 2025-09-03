Karaliene Kamilla ar kurpi iezvēlusi izvirtulim, kas vilcienā centies uzmākties, atklāts jaunajā grāmatā
Incidents noticis vilcienā uz Padingtonu, kad tagadējā karaliene Kamilla bijusi vēl tikai pusaudze.
Saskaņā ar grāmatā pausto, karaliene Kamilla, būdama pusaudze sešdesmitajos gados, Londonas vilcienā kļuvusi par izvirtuša vīrieša upuri. Viņš apsēdies blakus tīņu vecuma meitenei un sācis uzmākties. Topošā karaliene bez vilcināšanās novilkusi kurpi un ar papēdi iecirtusi uzbrucējam pa pašu intīmāko vietu.
Kad vilciens ieradies stacijā, viņa sameklējusi uniformā tērptu policistu un ziņojusi par notikušo. Vīrietis ticis arestēts.
Šokējošais atgadījums atklāts Valentaina Lova grāmatā “Vara un pils: Monarhijas un Dauningstrītas 10 aizkulises” (“Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street”), kas publicēta laikrakstos “The Times” un “The Sunday Times”.
2008. gadā Kamilla par šo notikumu esot pastāstījusi toreizējam Londonas mēram Borisam Džonsonam, kad viņš vēlējās atvērt trīs krīzes centrus izvarošanas upuriem. Viņa sabiedrisko attiecību vadītājs Guto Hari atcerējās stāstīto: “Būdama 16 vai 17 gadus veca, Kamilla reiz mērojusi ceļu ar vilcienu uz Padingtona staciju, kad svešs vīrietis sācis aizvien nekaunīgāk virzīt savu roku tuvāk un tuvāk… Džonsons tad pajautājis: ‘Kas notika tālāk?’ Uz ko Kamilla atbildējusi: ‘Es izdarīju to, ko mamma man mācīja. Novilku kurpi un iecirtu viņam ar papēdi pa vīrišķību.’”
“Viņa bija gana drosmīga un savaldīga, lai pēc ierašanās Padingtona stacijā izkāptu no vilciena, atrastu uniformā ģērbtu darbinieku un teiktu – ‘Tas vīrietis tikko mani aizskāra’, – pēc kā uzbrucējs arestēts.”
Kamilla vēlāk atklāja divus no trim izvarošanas krīzes centriem, kurus nodibināja Boriss Džonsons, norādīja viņa sabiedrisko attiecību vadītājs. Karaliene nenogurstoši iestājusies par seksuālās un ģimenes vardarbības upuru aizstāvību gan savā ikdienas dzīvē, gan pildot karaliskos pienākumus.
2012. gadā, būdama Kornvolas hercogiene, viņa rīkoja pieņemšanu Klārensas namā – pirmo reizi, kad dažādas organizācijas tika pulcētas, lai runātu par izvarošanas un seksuālās vardarbības problēmām.
Kamilla regulāri apmeklē Seksuālās vardarbības atbalsta centrus Lielbritānijā un tiekas gan ar darbiniekiem, gan cietušajiem. Viņa savas kampaņas izvērsusi arī globālā mērogā, apmeklējot ASV, Indiju un 2016. gadā Balkānus, kur personīgi satika sievietes, kuras bija cietušas no seksuālās vardarbības Kosovas konflikta laikā.
Par Kamillas darbību tapusi arī ITV dokumentālā filma “Viņas Majestāte Karaliene: aiz slēgtām durvīm” (“Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors”). 90 minūšu garajā filmā parādīts gads karalienes dzīvē, kad viņa pildot karaliskos pienākumus tiekas ar cietušajiem un aizstāv sieviešu tiesības.
Cik saprotams, karaliene Kamilla par pašas piedzīvoto incidentu vilcienā publiski nevēlas runāt, jo negrib novērst uzmanību no seksuālās vardarbības upuriem. Avoti uzsver – viņa palīdz citiem nevis tādēļ, ka pati to ir piedzīvojusi, bet tāpēc, ka tā ir pareizi.