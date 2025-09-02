Krištianu Ronaldu līgava lepni demonstrē iespaidīgo saderināšanās gredzenu, atklāta tā patiesā vērtība
Džordžīna Rodrigesa gatavojas precēties ar futbola leģendu Krištianu Ronaldu. Venēcijas kinofestivālā uz sarkanā paklāja viņa parādījusi savu miljonus vērto gredzenu ar milzīgo briljantu. Pēc deviņiem kopdzīves gadiem un sagaidītiem trīs kopīgiem bērniem tas brīdis pienācis - sportists viņu bildinājis un ir gatavs apņemt par sievu.
Krištianu Ronaldu saderinātā demonstrēja savu jauno rotu “Filming Italy Venice” balvu pasniegšanas ceremonijā, kad pozējot fotogrāfiem, pacēla rokas, lai spožais akmens būtu labi redzams. Džordžīna Rodrigesa no līgavaiņa saņēmusi 30 karātu briljanta gredzenu, kura vērtība tiek lēsta 3 miljonu ASV dolāru apmērā.
Modele svinīgajam pasākumam bija izvēlējusies melnu mežģīņu kleitu, kas akcentēja viņas sievišķīgās aprises. Koptēlu viņa papildinājusi ar masīvu briljantu kaklarotu, briljantu auskariem un vairākiem iespaidīgiem gredzeniem, no kuriem viens bija arī nesen saņemtais saderināšanās gredzens ar milzīgo dārgakmeni.
Krištianu Ronaldu līgava Džordžīna Rodrigesa izrāda saderināšanās gredzenu
Uz sarkanā paklāja viņa pievienojās tādiem aktieriem kā Kevinam Speisijam (66), Vilemam Defo (70) un Alīsijai Silverstonei (48).
Krištianu Ronaldu un Džordžīna Rodrigesa ir kopā jau gandrīz desmit gadus. Viņi apstiprināja saderināšanās faktu sociālajos tīklos, kad Džordžīna rakstīja: “Jā, es piekrītu. Šajā un visās manās dzīvēs.”
Viņiem ir trīs kopīgi bērni – meita Alana Martina (8) un dvīņi Bella (3) un Anhels. Puisēns nomira dzemdībās, atstājot neizdzēšamas bēdas abos jaunajos vecākos. Džordžīna ir pamāte arī sportista trim atvasēm, kuras pasaulē laidušas surogātmātes, kuru identitāte netiek atklāta. Jautājumi par to, kad Ronaldu un Rodrigesa beidzot salaulāsies, izskanējuši nepārtraukti, un tagad 40 gadus vecais futbolists visbeidzot ir bildinājis savu partneri un bērnu māti.
Krištianu Ronaldu ģimene
Krištianu un Džordžīna iepazinās “Gucci” veikalā Madridē 2016. gadā. Vēlāk Mančestras “United” spēlētājs atzina, ka tā bijusi mīlestība no pirmā acu skatiena. Intervijā Pīrsam Morganam 2019. gadā viņš sajūsmināti sacīja: “Viņa ir brīnišķīgs cilvēks. Jā, tā ir īsta mīlestība. Jā, mūsu tikšanās patiešām bija maģiska. Džo ir daļa no manis, viņa man tik ļoti palīdz.”
Viņš piebilda: “Protams, esmu viņā iemīlējies. Viņa ir manu bērnu mamma. Esmu pilnībā pārņemts ar viņu. Viņa ir mans draugs, ar kuru varu runāt par visu. Es atveru viņai savu sirdi, un viņa atver savējo. Viņa ir manas dzīves lielākā mīlestība. Kāpēc gan neaprecēties? Ne tagad, ne šīs intervijas laikā. Bet kādudien noteikti. Tas ir arī manas mammas lielākais sapnis.”
Krištianu Ronaldu draudzene Džordžīna Rodrigesa pozē zīmola „Yamamay” apakšveļā un bikini
Nesen, runājot par savu futbolista karjeru, Ronaldu atzina, ka tā tuvojas noslēgumam un tuvāko gadu laikā būs jādomā par aiziešanu no sporta. Jūnijā viņš sacīja: “Mana dzīves filozofija ir dzīvot šodienai. Man nav atlicis daudz gadu, lai spēlētu… bet es izbaudu katru mirkli. Nav noteikts konkrēts datums manai aiziešanai no futbola. Esmu laimīgs, turpinu spēlēt, līdz brīdim, kad sajutīšu, ka vairs nespēju.”