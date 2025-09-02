Detektīvspēles “Seši Šerloki” pirmizrāde Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī
2025. gada 1. septembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvoja režisora Sergeja Golomazova ģimenes detektīvspēle “Seši Šerloki”.
FOTO: Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī nosvin detektīvspēles “Seši Šerloki” pirmizrādi
Pirmizrādes vakarā teātra zāli piepildīja dažādas paaudzes skatītāji – ģimenes, jaunieši un pieredzējuši teātra cienītāji. Zinību dienas noskaņās izrādes priekšvakarā teātra foajē bija iekārtots fotostūrītis, notika prāta spēles, pašiem mazākajiem skatītājiem tika sarūpēti mazi pārsteigumi.
Izrāde “Seši Šerloki” ir kā ceļojums pa dažādiem Šerloka Holmsa piedzīvojumiem, kurā tiek sajaukti gan labi zināmi, gan pārsteidzoši un mūsdienīgi elementi. Neparasts un atsvaidzinošs pavērsiens izrādē ir fakts, ka divus no Šerloka Holmsa iemiesojumiem uz skatuves atveido aktrises Veronika Plotņikova un Jekaterina Frolova – apliecinot, ka leģendārā detektīva būtība slēpjas nevis dzimumā vai izskatā, bet prāta asumā, spējā domāt ārpus rāmjiem un meklēt patiesību.
Ieskats izrādē "Seši Šerloki"
Radošo komandu režisora Sergeja Golomazova vadībā veido scenogrāfs Mihails Kramenko, kostīmu māksliniece Valentīna Začiņajeva, horeogrāfs Artūrs Skuteļskis, gaismu mākslinieks Maksims Ustimovs un mūziķe Ludmila Mogiļevska; dramatizējuma autori – Sergejs Golomazovs un Lina Ovčiņņikova. Izrādē piedalās: Šamils Hamatovs, Jevgēņijs Proņins, Jekaterina Frolova, Volodimirs Gorislavecs, Veronika Plotņikova, Vadims Grosmans, Dmitrijs Jegorovs, Dmitrijs Palēs, Oļegs Teterins, Gaļina Rosijska, Jevgeņijs Čerkess, Natālija Živeca, Jūlija Berngardte, Adriana Tatjana Začeste, Jeļena Sigova, Jurijs Kušpelo, Mihails Širjajevs, Gregors Baikovs.